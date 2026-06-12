به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: باهدف تسهیل عبورومرور و توسعه فضاها و زیرساختهای شهری مرکز استان، عملیات اجرایی کمربندی غربی خرمآباد طی هفتههای پیشرو، آغاز میشود.
وی ادامه داد: با اجرای این کمربند، از روستای «گیلوران» و «دامنه سفیدکوه» یک اتوبان به «تنگ شبیخون» کشیده میشود که نقش مؤثری در بهبود عبورومرور شهری و کاهش ترافیک درونشهری و خواهد داشت.
استاندار لرستان، افزود: پیمانکار پروژه مشخص شده و طی دو تا سه هفته آینده عملیات اجرایی این پروژه، آغاز میشود.
شاهرخی، گفت: اجرای این کمربند خرمآباد را از نظر شهری متحول میکند، اکنون تردد فقط از مرکز این شهر و دره خرمآباد صورت میگیرد که با ایجاد اتوبان در دامنه «سفیدکوه»، قطعاً شاهد تحول و ارزشافزایی برای املاک و اراضی ساکنین این مناطق نیز خواهیم بود.
وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، اهالی محلات «پشت بازار» و «فلک الدین» نیز از مزایای مهم این پروژه بهرهمند خواهند شد.
استاندار لرستان، تأکید کرد: تحول در فضای شهری و بهبود تردد در سطح شهر بهصورت ویژه در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد.
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