به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نمازجمعه برازجان با اشاره به نزدیک شدن ماه محرم، انقلاب اسلامی را «محرمی‌الحدوث و محرمی‌البقاء» توصیف کرد و اظهار داشت: نهضت امام خمینی (ره) از بستر فرهنگ عاشورا شکل گرفت و بقای انقلاب اسلامی نیز در گرو زنده ماندن همین فرهنگ است.

وی افزود: قیام ۱۵ خرداد و حوادث منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، ریشه در پیام عاشورا و آموزه‌های قیام سیدالشهدا (ع) دارد.

وی با بیان اینکه مجالس عزاداری، هیئت‌ها و منبرهای حسینی همواره نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ عاشورا داشته‌اند، گفت: امام خمینی (ره) بارها تأکید کردند که حفظ مکتب عاشورا در گرو زنده نگه داشتن شعائر حسینی است و همین فرهنگ بود که ملت ایران را در برابر استبداد و استعمار به میدان آورد.

لزوم احیای امر به معروف

امام جمعه دشتستان با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه را یکی از ارکان اساسی سلامت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر تنها محدود به مسائل فردی نیست، بلکه مقابله با فساد، تبعیض، بی‌عدالتی، ناکارآمدی و مطالبه‌گری از مسئولان نیز از مصادیق مهم آن به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اینکه قیام امام حسین (ع) نیز با هدف اصلاح جامعه و احیای این فریضه الهی شکل گرفت، افزود: جامعه‌ای که نسبت به معروف و منکر بی‌تفاوت شود، زمینه سلطه فساد و از بین رفتن عدالت را فراهم خواهد کرد.

مصلح همچنین با اشاره به تحولات منطقه‌ای و اقدامات اخیر جبهه مقاومت، اظهار داشت: تحولات اخیر نشان داد که وحدت و همگرایی جریان مقاومت در منطقه تقویت شده و معادلات سیاسی و نظامی منطقه در حال تغییر است. وی تأکید کرد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان ایستادگی خواهد کرد.

امام جمعه دشتستان با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای اقتدار کشور، نقش نیروهای مسلح و حضور مردم در صحنه را عامل اصلی افزایش بازدارندگی و امنیت ملی دانست و گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند با فشار و تهدید، اراده ملت ایران را تضعیف کنند اما تجربه نشان داده است که ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند.

هشدار در مورد نابودی اراضی کشاورزی

وی با اشاره به روز جهانی بیابان‌زدایی، نسبت به نابودی اراضی کشاورزی دشتستان هشدار داد و گفت: زمین‌های حاصلخیز این شهرستان سرمایه‌ای خدادادی و متعلق به نسل‌های آینده هستند که متأسفانه بر اثر تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در معرض تهدید قرار گرفته‌اند.

مصلح تأکید کرد: هر متر از زمین‌های کشاورزی که از چرخه تولید خارج شود، به معنای کاهش تولید، تهدید امنیت غذایی، افزایش وابستگی و تضعیف اقتصاد منطقه است. این روند در بلندمدت می‌تواند زمینه گسترش بیابان‌زایی، کاهش اشتغال و آسیب‌های اجتماعی را فراهم کند.

وی دفاع از اراضی کشاورزی را مصداق روشن امر به معروف و نهی از منکر دانست و از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت، قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با متخلفان برخورد کنند و اجازه ندهند سرمایه‌های ارزشمند کشاورزی دشتستان قربانی سودجویی افراد شود.

امام جمعه دشتستان همچنین از مردم خواست در حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تخریب این سرمایه ملی مشارکت داشته باشند و افزود: حفظ زمین‌های کشاورزی در واقع دفاع از نان مردم، امنیت غذایی کشور و آینده فرزندان این سرزمین است.