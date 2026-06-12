به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امروز در جمع نمازگزاران این شهرستان با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: محرم، ایام تجدید عهد با آرمانهای حسینی و زندهنگهداشتن قیام عاشوراست و امسال این ایام با شکوه و حماسهای بیش از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
وی افزود: هدف اصلی دشمن، جدا کردن امت از امام و تضعیف پیوند امت با رهبری و ولایت است. ما تا برآورده شدن خواستهای رهبر معظم انقلاب و شکست دشمن در خیابانها خواهیم ماند.
امام جمعه بندرخمیر با هشدار نسبت به شبهات دشمن تصریح کرد: کسانی که میگویند لبنان و ایران هرکدام برای خودشان میجنگند، در واقع میخواهند در جامعه گفتمان جبهه مقاومت را تضعیف کنند. مراقب این شبهات باشید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل سیاسی روز گفت: متن هر توافقی باید مورد تأیید امام امت باشد و هرچه ایشان بفرمایند، ملت نیز خواهد پذیرفت.
حجتالاسلام صالحی همچنین با اشاره به موضوع امنیت غذایی خاطرنشان کرد: جهاد کشاورزی رسالت اصلی اش تأمین امنیت غذایی است. افزایش قیمتها طبیعی نیست و باید نظارتها بیشتر و جدیتر شود.
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