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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

امام جمعه بندر خمیر: بیعت زیر آتش، پیام اقتدار ایران در منطقه است

امام جمعه بندر خمیر: بیعت زیر آتش، پیام اقتدار ایران در منطقه است

بندر خمیر - امام جمعه بندرخمیر گفت: همراهی ملت‌ها با ایران در سخت‌ترین شرایط، نشان دهنده جایگاه جمهوری اسلامی و قدرت جبهه مقاومت است و بیعت زیر آتش، پیام اقتدار ایران در منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شعیب صالحی ظهر سه‌شنبه در سخنانی با اشاره به حمایت ملت‌های مختلف از جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: ملتی که در زیر آتش سنگین دست دوستی و پیمان به سمت کشور عزیز ما ایران دراز می‌کند، نشان دهنده اقتدار ملی ماست و این موضوع برای ملت ایران بسیار ارزشمند است.

وی افزود: جریان و گفتمان مقاومت که به واسطه ملت قهرمان ایران در برابر طاغوت زمان شکل گرفت، انقلابی را رقم زد که محدود به جغرافیای ایران نماند و امروز در بسیاری از نقاط جهان اثرات آن مشاهده می‌شود.

امام جمعه بندرخمیر، بیان کرد: انقلاب اسلامی با تکیه بر مقابله با استبداد، ظلم، پایداری و عدالت‌خواهی، گفتمانی را در جهان مطرح کرد که مورد توجه ملت‌های آزاده قرار گرفته است.

صالحی با اشاره به حمایت‌های جهانی از مردم مظلوم لبنان و غزه، گفت: امروز در کشورهای مختلف جهان و حتی در قلب اروپا و آمریکا مردم در حمایت از مظلومان به میدان آمده‌اند و این نشانه گرایش فطری انسان‌ها به عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم است.

وی ادامه داد: بیعت کردن در شرایط آرامش و صلح یک موضوع عادی است، اما بیعت در زیر آتش و دود پیام روشنی دارد و نشان می‌دهد نگاه ملت‌ها به سمت ایران است و کشور ما در منطقه تنها نیست.

امام جمعه بندرخمیر، تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران متحدانی دارد که در شرایط مختلف می‌توانند در کنار آن قرار بگیرند و این همدلی و همراهی می‌تواند کشور را به اهداف خود برساند.

صالحی با بیان اینکه گفتمان مقاومت امروز فراتر از مرزهای ایران توسعه یافته است، خاطرنشان کرد: در لبنان، عراق، سوریه و یمن آثار مقاومت مشاهده می‌شود و همراهی ستمدیدگان در برابر استبداد، ظرفیت بزرگی برای امت اسلام ایجاد کرده است.

وی افزود: حزب‌الله لبنان در سال‌های گذشته با ایستادگی و مقاومت، عزت و سربلندی لبنان و جبهه مقاومت را رقم زد و نشان داد که در شرایط سخت نیز می‌توان بر مسیر حق ایستادگی کرد.

امام جمعه بندرخمیر، گفت: شرایط دشوار نشان داد کسانی که در مسیر مقاومت ایستادگی کردند، چه کسانی هستند و حزب‌الله لبنان با پذیرش هزینه‌های این مسیر نمونه‌ای از وفاداری و پایبندی به آرمان‌های مقاومت است.

صالحی، اظهار کرد: دشمنان با هدف نابودی جریان مقاومت وارد میدان شدند، اما امروز مجبورند در معادلات سیاسی و مذاکرات، قدرت و استقامت این جریان را بپذیرند و این نشان دهنده عظمت جبهه مقاومت است.

کد مطلب 6901672

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