هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور نداشتیم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه گرگان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، اظهار کرد: جهاد کشاورزی از ابتدای شکلگیری جهاد سازندگی همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم، توسعه روستاها و پشتیبانی از کشور در شرایط حساس قرار داشته است.
وی با اشاره به نامگذاری هفته جهاد کشاورزی، افزود: تشکیل جهاد سازندگی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ نقطه عطفی در خدمترسانی به مناطق روستایی بود و این نهاد در دوران دفاع مقدس نیز با حضور مؤثر در عرصههای مهندسی جنگ و پشتیبانی جبههها نقشآفرینی کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین مؤلفههای اقتدار ملی است، گفت: در روزهایی که کشور با تحریمها و تهدیدهای مختلف مواجه بود، هیچگونه کمبودی در تأمین نان، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم ایجاد نشد و این موفقیت حاصل تلاش شبانهروزی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.
وی شعار هفته جهاد کشاورزی را «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» عنوان کرد و افزود: هر اندازه در تولید محصولات اساسی و تأمین غذای مردم موفقتر عمل کنیم، قدرت و استقلال کشور نیز افزایش خواهد یافت.
هزارجریبی با اشاره به جایگاه ویژه گلستان در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: این استان از قطبهای اصلی تولید گندم، دانههای روغنی، مرغ، گوشت، میگو، خاویار، زیتون و کرم ابریشم است و نقش تعیینکنندهای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.
وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان افزود: بارشهای مناسب سال جاری شرایط مطلوبی را برای تولید فراهم کرده و کشاورزان گلستانی در حال برداشت محصولی با کمیت و کیفیت مناسب هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین به اقدامات دولت در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاستهای ارزی و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان شده است. قیمت خرید بسیاری از محصولات از جمله گندم، جو و کلزا نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع میتواند به رونق تولید در بخش کشاورزی کمک کند.
وی ادامه داد: در کنار اصلاح قیمتها، روند پرداخت مطالبات کشاورزان نیز نسبت به سالهای گذشته بهبود یافته است. بخش قابل توجهی از مطالبات گندمکاران در استانهای مختلف پرداخت شده و در گلستان نیز پرداختها در حال انجام است.
هزارجریبی با اشاره به برخی چالشهای موجود در شرایط کنونی کشور گفت: با وجود موفقیتهای به دست آمده، همچنان مشکلاتی در برخی حوزهها از جمله تأمین انرژی و سوخت وجود دارد که عبور از آنها نیازمند همکاری و همراهی همگانی است.
وی از پیگیریهای انجامشده برای افزایش سهمیه سوخت بخش کشاورزی خبر داد و افزود: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، استانداری و نمایندگان استان، اقدامات ویژهای برای تأمین سوخت مورد نیاز ماشینآلات و تراکتورهای کشاورزی انجام شده و پیشبینی میشود در فصل تابستان شرایط بهتری برای بهرهبرداران فراهم شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان، دامداران، باغداران و فعالان حوزه تولید، تأکید کرد: عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند همدلی، صرفهجویی، افزایش بهرهوری و حفظ وحدت ملی است و بخش کشاورزی همچنان با تمام توان در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور گام برخواهد داشت.
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