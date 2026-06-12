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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور نداشتیم

هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی کشور نداشتیم

گرگان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی در ماه‌های اخیر گفت: علی‌رغم شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود، تأمین نیازهای غذایی مردم بدون وقفه انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گرگان به مناسبت هفته جهاد کشاورزی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای خدمت، اظهار کرد: جهاد کشاورزی از ابتدای شکل‌گیری جهاد سازندگی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم، توسعه روستاها و پشتیبانی از کشور در شرایط حساس قرار داشته است.

وی با اشاره به نام‌گذاری هفته جهاد کشاورزی، افزود: تشکیل جهاد سازندگی به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ نقطه عطفی در خدمت‌رسانی به مناطق روستایی بود و این نهاد در دوران دفاع مقدس نیز با حضور مؤثر در عرصه‌های مهندسی جنگ و پشتیبانی جبهه‌ها نقش‌آفرینی کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه امنیت غذایی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی است، گفت: در روزهایی که کشور با تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه بود، هیچ‌گونه کمبودی در تأمین نان، گوشت، مرغ، لبنیات، روغن و سایر اقلام اساسی مورد نیاز مردم ایجاد نشد و این موفقیت حاصل تلاش شبانه‌روزی تولیدکنندگان بخش کشاورزی است.

وی شعار هفته جهاد کشاورزی را «امنیت غذایی در سایه وحدت و اقتدار ملی» عنوان کرد و افزود: هر اندازه در تولید محصولات اساسی و تأمین غذای مردم موفق‌تر عمل کنیم، قدرت و استقلال کشور نیز افزایش خواهد یافت.

هزارجریبی با اشاره به جایگاه ویژه گلستان در تولید محصولات کشاورزی کشور گفت: این استان از قطب‌های اصلی تولید گندم، دانه‌های روغنی، مرغ، گوشت، میگو، خاویار، زیتون و کرم ابریشم است و نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

وی با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در استان افزود: بارش‌های مناسب سال جاری شرایط مطلوبی را برای تولید فراهم کرده و کشاورزان گلستانی در حال برداشت محصولی با کمیت و کیفیت مناسب هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین به اقدامات دولت در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ خرید محصولات کشاورزی موجب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان شده است. قیمت خرید بسیاری از محصولات از جمله گندم، جو و کلزا نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و این موضوع می‌تواند به رونق تولید در بخش کشاورزی کمک کند.

وی ادامه داد: در کنار اصلاح قیمت‌ها، روند پرداخت مطالبات کشاورزان نیز نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است. بخش قابل توجهی از مطالبات گندم‌کاران در استان‌های مختلف پرداخت شده و در گلستان نیز پرداخت‌ها در حال انجام است.

هزارجریبی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در شرایط کنونی کشور گفت: با وجود موفقیت‌های به دست آمده، همچنان مشکلاتی در برخی حوزه‌ها از جمله تأمین انرژی و سوخت وجود دارد که عبور از آن‌ها نیازمند همکاری و همراهی همگانی است.

وی از پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه سوخت بخش کشاورزی خبر داد و افزود: با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، استانداری و نمایندگان استان، اقدامات ویژه‌ای برای تأمین سوخت مورد نیاز ماشین‌آلات و تراکتورهای کشاورزی انجام شده و پیش‌بینی می‌شود در فصل تابستان شرایط بهتری برای بهره‌برداران فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان، دامداران، باغداران و فعالان حوزه تولید، تأکید کرد: عبور موفق از شرایط کنونی نیازمند همدلی، صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و حفظ وحدت ملی است و بخش کشاورزی همچنان با تمام توان در مسیر تأمین امنیت غذایی کشور گام برخواهد داشت.

کد مطلب 6857901

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