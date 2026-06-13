به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی روشنی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به نقش کمتر دیده‌شده فعالیت‌های پژوهشی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: بسیاری از دستاوردهای محققان بخش کشاورزی در نگاه نخست برای مردم ملموس نیست، اما همین تحقیقات زیربنایی، از بروز خسارت‌های سنگین در تولید محصولات کشاورزی جلوگیری کرده و امنیت غذایی کشور را تضمین می‌کند.

وی با اشاره به بیماری «زنگ زرد گندم» به عنوان یکی از مخرب‌ترین بیماری‌های محصولات زراعی گفت: این بیماری قارچی در شرایط رطوبت و گرما به سرعت گسترش می‌یابد و می‌تواند بین ۳۰ تا نزدیک ۱۰۰ درصد محصول را از بین ببرد. سرعت انتشار این قارچ بسیار بالاست و حتی امکان جابه‌جایی آن تا صدها کیلومتر وجود دارد.

روشنی افزود: محققان کشور طی سال‌های گذشته با انتقال ژن‌های مقاومت به ارقام گندم، موفق شدند ارقام مقاومی تولید کنند که بدون نیاز به مصرف گسترده سموم، در برابر این بیماری ایستادگی می‌کنند. این دستاورد علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، از آلودگی آب و خاک نیز جلوگیری کرده و سالانه هزاران میلیارد تومان منفعت اقتصادی برای بخش کشاورزی به همراه دارد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان ادامه داد: بسیاری از خدمات پژوهشی حاصل ۱۰ تا ۱۲ سال تلاش مستمر محققان است؛ اقداماتی که شاید در ظاهر دیده نشود اما آثار آن در افزایش عملکرد، کاهش خسارت‌ها و پایداری تولید کاملاً مشهود است.

وی با بیان اینکه گلستان یکی از قطب‌های پژوهش کشاورزی کشور محسوب می‌شود، اظهار کرد: در گذشته سالانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ لاین و ژرم‌پلاسم از مراکز بین‌المللی تحقیقاتی دریافت می‌شد، اما امروز بخش قابل توجهی از نیازهای تحقیقاتی کشور توسط دانش و توان داخلی تأمین می‌شود.

روشنی همچنین به نقش تحقیقات خاک و تغذیه گیاهی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که تغذیه مناسب در سلامت انسان مؤثر است، تأمین دقیق نیازهای غذایی گیاهان نیز در افزایش تولید و مقاومت آن‌ها در برابر تنش‌ها نقش تعیین‌کننده دارد. به همین دلیل آزمایش‌های تخصصی خاک و گیاه، مبنای توصیه‌های فنی به کشاورزان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به فعالیت‌های بخش تحقیقات منابع طبیعی خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد وسعت گلستان را عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد. سالانه نزدیک به ۱۰ میلیارد مترمکعب نزولات جوی در استان ثبت می‌شود، در حالی که تنها حدود یک و نیم میلیارد مترمکعب آن قابلیت بهره‌برداری دارد و بخش عمده آب بدون استفاده از دسترس خارج می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و افزایش نفوذ آب به سفره‌های زیرزمینی از جمله اقداماتی است که می‌تواند نقش مهمی در مدیریت منابع آب و کاهش تنش‌های آبی استان داشته باشد.

وی به ظرفیت‌های بخش علوم دامی اشاره کرد و گفت: اصلاح نژاد دام و طیور موجب افزایش چشمگیر بهره‌وری شده است. به عنوان نمونه، ضریب تبدیل خوراک در صنعت مرغداری از بیش از سه کیلوگرم دان برای تولید یک کیلوگرم گوشت به حدود یک و نیم کیلوگرم کاهش یافته که دستاوردی مهم در کاهش هزینه‌های تولید محسوب می‌شود.

روشنی همچنین از فعالیت ۳۴ مجموعه فناور در مرکز رشد کشاورزی گلستان خبر داد و گفت: در حال حاضر هشت هسته فناور، ۲۴ واحد فناور و دو شرکت دانش‌بنیان در این مجموعه فعالیت می‌کنند و تلاش ما بر این است که ایده‌های نوآورانه در بخش کشاورزی به محصولات و خدمات اقتصادی تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: آینده بخش کشاورزی در گرو بهره‌گیری از دانش، فناوری و خلاقیت جوانان است. هرچه مسیر فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان تسهیل شود، امکان تبدیل علم به ثروت، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان خاطرنشان کرد: محققان این مجموعه در حوزه‌های زراعت، باغبانی، منابع طبیعی، علوم دامی و فناوری‌های نوین کشاورزی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند تا ضمن حفظ امنیت غذایی کشور، زمینه توسعه پایدار و افزایش رفاه تولیدکنندگان و بهره‌برداران را فراهم کنند.