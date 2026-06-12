به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری به مؤلفه‌های امنیت ملی پایدار پرداخت.

آیت‌الله محمدی لائینی امنیت غذایی را شرط بنیادین برای هر نوع امنیت پایداری دانست و یکی از مهمترین توصیه‌های رهبر شهید را دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی برشمرد.

وی خطاب بهسازمان جهاد کشاورزی استان، تأکید کرد که باید کشاورزی مازندران در مسیر دانش‌بنیان پیش برود.

محرم، ماه امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه ساری سپس به فرارسیدن ماه محرم اشاره کرد و گفت دوم محرم سالروز ورود امام حسین (ع) به سرزمین کربلا است. هفته اول محرم نیز با امر به معروف و نهی از منکر پیوند خورده، چرا که یکی از اهداف اصلی قیام عاشورا همین فریضه بوده است

. به باور وی، امر به معروف از همه عبادت‌ها واجب‌تر و لازم‌تر است و هرگز نباید تعطیل شود. در جامعه امروز منکرات و آسیب‌های جدی وجود دارد که شایسته نهی از منکر است و همگان باید این مسئله را جدی بگیرند.

وی با یادآوری بزرگداشت محتشم کاشانی، از ابیات معروف او یاد کرد که می‌گوید باز این چه شورش است که در خلق عالم است و این رستاخیز عام را محرم نامیده است.

آیت‌الله محمدی لائینی امسال را سالی عجیب و متفاوت با سایر سال‌ها توصیف کرد و گفت محرم امسال باید تلفیقی از آیین‌های سنتی عزاداری با حماسه‌ای باشد که رزمندگان در شب‌های جنگ تحمیلی خلق کردند.

امام جمعه ساری تاکید کرد: میدان نباید خالی بماند و هیئت‌ها، حسینیه‌ها و مساجد هرکدام جای خود را دارند، اما امسال حضور در میدان و عزاداری برای امام حسین (ع) باید به شکلی ویژه انجام شود.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین به مناسبت تشکیل دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و خدمات این دانشگاه را در رشد و پیشرفت مملکت مؤثر خواند.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی که هدف از تجاوزات اخیر به جنوب ایران را مجبور کردن تهران به توافق با واشنگتن عنوان کرده بودند، تأکید کرد: آمریکاییان پس از سه ماه هنوز ایران را نشناختند.

وی با یادآوری نزدیک شدن به ماه محرم، شعار اسرائیل کثیف و پلید را در برابر شعار امام حسین (ع) قرار داد و تصریح کرد: راه ما همان راه امام حسین (ع) با شعار هیهات من الذله است و ایران هرگز ننگ سازش با آمریکا و شیطان بزرگ را نمی‌پذیرد زیرا ما ملت امام حسین (ع) و ملت شهادتیم، ملت سازش نیستیم و مردم این را در عمل نشان داده‌اند.

امام جمعه ساری در پایان به مفهوم جنگ تاب‌آوری پرداخت و توضیح داد: در این نوع جنگ، هر طرف که تاب‌آوری و تحمل بیشتری داشته باشد پیروز میدان است، دشمن گاهی جنگ را فرسایشی و طولانی می‌کند تا تاب‌آوری طرف مقابل را پایین بیاورد و او را از میدان به در کند.

وی تصریح کرد: امروز واقعاً جنگ تاب‌آوری وجود دارد و هر جریان و نهادی که به جامعه آگاهی، امید، آرامش، معنویت، ایمان، اعتقاد بدهد و نیازهای مادی و معیشتی مردم را برطرف کند، تاب‌آوری جامعه را بالا برده است و اگر سیاست‌ها، تصمیمات و حوادث را برای مردم معنی‌دار کنیم که چرا می‌جنگیم و چرا صلح می‌کنیم - آنگاه تاب‌آوری به بالاترین سطح خود می‌رسد.