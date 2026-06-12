هشدار درباره تبدیل مازندران به کویر

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ساری با تبریک سالروز تأسیس بانک کشاورزی گفت: متأسفانه ما هنوز با مأموریت واقعی جهاد کشاورزی آشنا نیستیم. بسیاری از مردم گمان می‌کنند زمین کشاورزی فقط یک ملک برای فروش یا ساخت‌وساز است در حالی که این زمین یک میراث ۱۲ هزار ساله و امانتی برای نسل‌های آینده است.

وی تأکید کرد: ما وظیفه داریم از زمین مانند ناموس خود حفاظت کنیم. مازندران لنگرگاه امنیت غذایی کشور است و ۱۲ درصد تولید کشاورزی ایران را به خود اختصاص داده اما نباید اجازه دهیم زمین‌های کشاورزی این استان به مسکن مردم سراسر کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به بحران کم‌آبی هشدار داد: اگر همین طور بی‌رویه چاه بزنیم و از آب‌های زیرزمینی استفاده کنیم، مازندران را به کویر تبدیل خواهیم کرد. در حال حاضر بیش از ۱۲۰ هزار حلقه چاه در استان داریم که نزدیک به ۸۰ هزار تای آنها غیرمجاز است.

تیموری از اجرای دو طرح بزرگ خبر داد و گفت: برای توسعه آب‌بندان‌ها و شناسنامه‌دار کردن زمین‌ها برنامه داریم طی سه سال آینده با لایروبی آب‌بندان‌ها، ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب سطحی ذخیره کنیم تا فشار روی آب‌های زیرزمینی کم شود.

وی افزود: همچنین همه زمین‌های کشاورزی ظرف دو سال آینده سنددار می‌شوند و کشاورزان اگر در این مهلت اقدام نکنند، بعداً باید هزینه بیشتری بپردازند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد شهدای جهاد کشاورزی شامل ۱۷۹ شهید از مازندران و ۴ شهید خدمت در سال ۱۴۰۴ گفت: دومین مأموریت مهم وزارت جهاد، تأمین امنیت غذایی و اقتدار ملی است.

تیموری گفت: تجربه جنگ اقتصادی و تحریم‌ها نشان داد که اگر تولیدکنندگان داخلی نبودند، سفره مردم خالی می‌ماند و خوشبختانه امروز کالاهای اساسی به اندازه کافی در استان موجود است و هیچ تحریمی نمی‌تواند آرامش بازار مازندران را بر هم بزند.

تیموری در پایان از زحمات کشاورزان خط مقدم تولید، ستاد نماز جمعه، نماینده ولی فقیه در استان و همه مدیرانی که با جهاد کشاورزی همکاری کردند، قدردانی کرد.