امام جمعه بندرعباس: محرم امسال باید متفاوت برگزار شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، جامعه ایران را جامعه‌ای عاشورایی توصیف کرد و اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های برجسته این ملت، تاب‌آوری بالا در برابر سختی‌ها و فشارهاست. مردم ایران در صحنه‌های گوناگون ثابت کرده‌اند که با الهام از مکتب سیدالشهدا (ع)، بر آرمان‌های خود استوار می‌مانند.

وی با تأکید بر اینکه ماه محرم و حماسه عاشورا از نعمت‌های بزرگ الهی برای مؤمنان محسوب می‌شود، افزود: جامعه اسلامی، به ویژه شیعیان، در طول سال‌های گذشته بهره‌های فراوانی از این نعمت در عرصه‌های معنوی، معرفتی و اجتماعی برده‌اند. هر زمان که جامعه در مسیر مقاومت با دشواری روبه‌رو شده، الهام از عاشورا راهگشا بوده است.

محرم امسال پیوند شور و شعور حسینی

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان با بیان اینکه محرم امسال باید متفاوت از سال‌های گذشته برگزار شود، تصریح کرد: امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند حماسه عاشورایی است. برنامه‌های عزاداری در مساجد، هیأتها، دسته‌ها و تکایا باید هم از شور حسینی و هم از شعور حسینی برخوردار باشد.

امام جمعه بندرعباس شور حسینی را شامل نوحه‌خوانی، مرثیه‌سرایی، سینه‌زنی و گریه بر سیدالشهدا (ع) دانست و گفت: در کنار آن، شعور حسینی باید با تبیین حقایق عاشورا، فلسفه قیام امام حسین (ع) و پیام‌های معرفتی این نهضت از سوی علما و روحانیت مورد توجه قرار گیرد. هیچ هیأت، مسجد یا دسته عزاداری نباید از یکی از این دو بُعد خالی باشد، زیرا سخنرانی به‌تنهایی کافی نیست و شور حسینی بدون معرفت نیز نمی‌تواند همه آثار مورد انتظار را به همراه داشته باشد.

انسجام هیئت‌ها احیای سنت دیرینه عزاداری محلی

عبادی‌زاده با دعوت از هیأتها، مساجد، مواکب و تکایا برای برنامه‌ریزی منسجم‌تر در ایام محرم، اظهار داشت: در گذشته، دسته‌های عزاداری از مسجدی به مسجد دیگر حرکت می‌کردند و با ایجاد فضای مشترک، جلوه‌ای از انسجام و حماسه دینی را به نمایش می‌گذاشتند. شایسته است امسال نیز در محلاتی که چند مسجد در کنار هم قرار دارند، هیأتها و دسته‌ها با هماهنگی بیشتر در کنار یکدیگر تجمع کنند و حرکت‌های جمعی و حماسی‌تری را شکل دهند.

وی با اشاره به نقش محرم و صفر در حفظ اسلام، به نقل از امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است و باید از این ظرفیت برای تقویت همبستگی دینی و اجتماعی استفاده کرد.

هشدار نسبت به دوگانه‌سازی دشمن در جنگ رسانه‌ای

امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ رسانه‌ای و روانی دشمنان، تأکید کرد: در شرایطی که جنگ اراده‌ها و جنگ ترکیبی در جریان است، حفظ وحدت، تقویت روحیه عمومی، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و مراقبت از دوگانه‌سازی‌های القایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف فضاسازی‌های دشمن، نشانه رفتن اراده عمومی و ایجاد دوگانگی در جامعه است. مردم باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند و مراقبت کنند که مفاهیم اصلی دچار تحریف نشوند. در میدان جنگ اراده‌ها، آنچه تعیین‌کننده است، استقامت ملت‌ها، انسجام اجتماعی و پایبندی به آرمان‌ها است.

دعوت به مشارکت مردمی در پشتیبانی از رزمندگان

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در پایان با اشاره به نقش پشتیبانی مردم از رزمندگان، تصریح کرد: کمک‌های مردمی که از طریق سازوکارهای اعلام‌شده جمع‌آوری می‌شود، به‌صورت مستقیم و با نظارت کافی به دست رزمندگان و خطوط مقدم خواهد رسید. بخشی از نیازهای پشتیبانی نیز از سوی دستگاه‌های مسئول و دولتمردان پیگیری می‌شود، اما همراهی مردم می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جبهه پشتیبانی ایفا کند. مردم هرمزگان همواره در صحنه‌های مختلف حضوری مؤثر و مسئولانه داشته‌اند و انتظار می‌رود این همراهی در شرایط کنونی نیز با قوت ادامه پیدا کند.