به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی ظهر چهارشنبه در نشست صمیمانه با مدیران هیئت‌های مذهبی استان یزد با اشاره به جایگاه تاریخی قیام عاشورا اظهار کرد: هیئت‌های مذهبی نباید صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری محدود شوند، بلکه لازم است با تبیین صحیح فلسفه نهضت حسینی، معیارهای حق و باطل و شناخت جریان‌های انحرافی را برای نسل جوان روشن کنند.

وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مهم هیئت‌ها معرفی «شمر زمان» و تبیین مصادیق ظلم و انحراف در هر دوره تاریخی است، افزود: هیئت‌ها می‌توانند با تقویت گفتمان معرفتی در کنار شور حسینی، جوانان را نسبت به اهداف و پیام‌های قیام امام حسین(ع) آگاه کرده و آنان را در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و اجتماعی هدایت کنند.

رئیس کل دادگستری استان یزد در ادامه با اشاره به برخی تحولات تاریخی پیش از بعثت پیامبر اسلام(ص) گفت: در طول تاریخ، گروه‌هایی با سوءاستفاده از عناوین و نمادهای دینی تلاش کرده‌اند در برابر جریان حق ایستادگی کنند و مانع تحقق آرمان‌های الهی شوند؛ جریانی که به گفته وی، در دوره‌های مختلف تاریخی با اشکال گوناگون ادامه یافته است.

طهماسبی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق مفاهیم دینی و تاریخی تصریح کرد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیروان حضرت موسی(ع) به عنوان «کلیمیان» شناخته می‌شوند و از حقوق شهروندی برخوردارند، اما جریان‌های نژادپرست و سلطه‌طلب که در طول تاریخ با پوشش‌های مختلف فعالیت کرده‌اند، نباید با پیروان واقعی ادیان الهی یکسان تلقی شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئولیت فرهنگی هیئت‌های مذهبی اظهار کرد: هیئتی که صرفاً به برگزاری مراسم عزاداری بسنده کند و نسبت به پیام‌های عمیق قیام عاشورا و نقش آن در شکل‌گیری هویت دینی و اجتماعی جامعه بی‌تفاوت باشد، نمی‌تواند رسالت تاریخی خود را به‌درستی ایفا کند.

رئیس کل دادگستری استان یزد همچنین بر ضرورت پیوند میان هیئت‌های مذهبی و مواکب مردمی تأکید کرد و گفت: شور حسینی زمانی اثرگذار خواهد بود که با شعور معرفتی و حضور فعال مردم در عرصه‌های اجتماعی همراه شود. مواکب مردمی نیز می‌توانند در کنار هیئت‌ها به بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی و ترویج فرهنگ خدمت تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه هیئت‌ها همواره نقش مهمی در حفظ هویت دینی جامعه داشته‌اند، افزود: تداوم این نقش در شرایط امروز نیازمند آگاهی، انسجام و توجه جدی به تبیین معارف عاشورا است؛ چراکه فرهنگ حسینی یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ وحدت و پایداری جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

طهماسبی در پایان خاطرنشان کرد: عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) با الهام از مکتب عاشورا همواره در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی، اخلاقی و اجتماعی حرکت کرده‌اند و هیئت‌های مذهبی می‌توانند با تقویت این مسیر، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی و انسجام جامعه ایفا کنند.