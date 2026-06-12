به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه های نماز جمعه اهرم با اشاره به فرارسیدن ماه محرم اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی شکلگیری حوادث تلخی همچون عاشورا، فاصله گرفتن مردم از امام و رهبر حق بوده است. هرگاه جامعهای در مسیر اقامه حق و قیام لله حرکت نکند، در برابر جبهه باطل آسیبپذیر خواهد شد.
وی افزود: تفاوت اساسی انقلاب اسلامی ایران با بسیاری از قیامهای تاریخ، الهی بودن آن است. ملت ایران برای دفاع از ارزشهای دینی، حمایت از مستضعفان و اقامه حق قیام کرد و همین ویژگی سبب ماندگاری انقلاب شد.
پهلوزاده بیان کرد: همانگونه که نهضت امام حسین(ع) با شعار عزت و عدم سازش با ظلم جاودانه شد، ملت ایران نیز با مقاومت در برابر زورگویی قدرتهای سلطهگر، آرمانهای خود را حفظ کرده است.
امام جمعه اهرم شعار محرم امسال را «ما در خیمه امام حسین(ع)، خونخواه و جانفداییم» دانست و تصریح کرد: فرهنگ عاشورا همواره منشأ پیروزی ملتهایی بوده که در برابر ظلم ایستادگی کردهاند. انقلاب اسلامی نیز محصول همین فرهنگ مقاومت است و تداوم آن در گرو حفظ همین روحیه خواهد بود.
جهاد تبیین در هیئتهای مذهبی و مجالس عزاداری
وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در هیئتهای مذهبی و مجالس عزاداری گفت: محرم تنها موسم عزاداری نیست، بلکه فرصتی برای روشنگری، تبیین حقایق، شناخت فتنهها و تقویت بصیرت دینی و اجتماعی است. همانگونه که امام حسین(ع) تا آخرین لحظات با روشنگری و دعوت به حق مسیر خود را تبیین کرد، هیئتهای مذهبی نیز باید در کنار برگزاری مراسم عزاداری، نقش آگاهیبخشی خود را ایفا کنند.
پهلوزاده با گرامیداشت ۲۳ خرداد، روز شهدای اقتدار، یاد و خاطره فرماندهان شهید کشور را گرامی داشت و گفت: این شهیدان با ایثار و مجاهدت خود، امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین کردند و نام آنان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به آغاز هفته امر به معروف و نهی از منکر، این فریضه الهی را از مهمترین اهداف قیام عاشورا دانست و افزود: اصلاح جامعه، ترویج ارزشها و مقابله با آسیبها نیازمند مشارکت همگانی است و همه مردم، خانوادهها و مسئولان در این زمینه مسئولیت دارند.
تأمین غذای سالم و پایدار برای مردم
امام جمعه اهرم در بخش دیگری از سخنان خود به هفته جهاد کشاورزی اشاره کرد و امنیت غذایی را یکی از ارکان مهم امنیت ملی دانست و اظهار داشت: تأمین غذای سالم و پایدار برای مردم از وظایف اساسی حاکمیت است و توسعه بخش کشاورزی نقش مهمی در استقلال و اقتدار کشور دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای کشاورزی و شیلات شهرستان تنگستان خواستار حمایت بیشتر از تولیدکنندگان بومی شد و گفت: ایجاد صنایع تبدیلی، تقویت تعاونیهای کشاورزی و کاهش نقش واسطهها میتواند زمینه افزایش درآمد کشاورزان و رونق تولید را فراهم کند. دولت نیز باید با رفع موانع تولید و حمایت از فعالان این حوزه، مسیر توسعه کشاورزی را هموار سازد.
پهلوزاده با اشاره به تحولات منطقه و مواضع آمریکا تأکید کرد: ملت ایران با هوشیاری و حضور مستمر در صحنه، مهمترین پشتوانه اقتدار کشور هستند. همانگونه که مردم در میدان مقاومت نقشآفرینی میکنند، این حضور مردمی در عرصههای مختلف میتواند معادلات دشمنان را برهم بزند و از منافع و آرمانهای کشور صیانت کند.
وی خاطرنشان کرد: حفظ وحدت، تبعیت از ولایت، تقویت روحیه مقاومت و حضور آگاهانه مردم در صحنه، مهمترین سرمایه جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان است و ملت ایران با تکیه بر همین مؤلفهها مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
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