خنثی شدن طرح ترور رئیس سازمان امنیت ملی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد که سازمان امنیت ملی عراق نقشه ترور رئیس این سازمان، سخنگوی رسمی آن، مدیر امنیت بغداد و شماری از افسرانش را خنثی کرده است.

در بیانیه سازمان امنیت ملی عراق درباره این عملیات آمده است: ما یک توطئه جنایی خطرناک را که توسط یک هسته مرتبط با گروه به اصطلاح «تجمع ملی عراق برای آزادی و تغییر» طراحی شده بود، خنثی کردیم. خنثی کردن این توطئه پس از تلاش اطلاعاتی شامل نظارت، مراقبت و نفوذ انجام شد.

این سازمان افزود: تحقیقات و بازجویی‌ها نشان داد که اعضای هسته از مرحله تحریک و تهدید فراتر رفته‌اند. اعضای هسته به مرحله انجام وظیفه، شناسایی اهداف و آماده‌سازی سلاح برای اعدام در آماده‌سازی برای انجام ترورها، منتقل شدند.

سازمان امنیت ملی عراق تأکید کرد: با تلاش‌های پیشگیرانه و بر اساس مجوزهای قضایی، یگان‌های این سازمان توانستند توطئه را کشف، اعضای آن را ردیابی و افراد درگیر را دستگیر کنند. ما توانستیم قبل از رسیدن به مرحله اجرا، شواهد و اقلام مربوط به پرونده را توقیف کنیم. ما اعترافاتی از افراد درگیر در این عملیات و همچنین اطلاعاتی در مورد مکانیسم انجام وظیفه و مراحل برنامه‌ریزی قبل از خنثی کردن توطئهدر اختیار داریم.