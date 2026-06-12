چرا شدت مصرف انرژی در ایران بالاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، شدت مصرف انرژی یکی از شاخصهای مهم برای سنجش بهرهوری اقتصادی کشورهاست؛ شاخصی که نشان میدهد برای تولید هر واحد کالا یا خدمات چه میزان انرژی مصرف میشود. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، طی دهههای اخیر این شاخص بهطور مستمر کاهش یافته است؛ زیرا فناوریهای نوین، بهینهسازی مصرف و اصلاح سیاستهای انرژی توانستهاند بهرهوری را افزایش دهند. در مقابل، ایران همچنان در زمره کشورهایی قرار دارد که شدت مصرف انرژی در آنها بالا است؛ بهگونهای که برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی، چند برابر میانگین جهانی انرژی مصرف میشود.
این وضعیت فقط یک مسئله فنی یا اقتصادی ساده نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل ساختاری، سیاستی، فرهنگی و فناورانه است که طی دههها شکل گرفتهاند. از قیمت پایین حاملهای انرژی گرفته تا فرسودگی زیرساختها، الگوهای مصرف نامناسب و ساختار انرژیبر برخی صنایع، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. در چنین شرایطی، افزایش مصرف انرژی نهتنها فشار بیشتری بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد میکند، بلکه هزینههای سنگینی را نیز به اقتصاد ملی تحمیل میکند.
پرسش اصلی اینجاست که چرا ایران با وجود منابع عظیم نفت و گاز، به یکی از کشورهای با شدت مصرف انرژی بالا تبدیل شده است؟ بررسی این موضوع نشان میدهد ریشههای این مسئله را باید در ترکیبی از سیاستهای اقتصادی، فناوریهای مورد استفاده در صنعت، ساختار شهرها و حتی فرهنگ مصرف جستوجو کرد.
یارانههای انرژی؛ عامل اصلی شکلگیری مصرف بالا
یکی از مهمترین دلایل شدت بالای مصرف انرژی در ایران، قیمت پایین حاملهای انرژی است. طی دهههای گذشته دولتها با هدف حمایت از خانوارها و بخش تولید، قیمت سوخت، برق و گاز را پایین نگه داشتهاند. این سیاست هرچند در کوتاهمدت به کاهش هزینههای زندگی و تولید کمک کرده است، اما در بلندمدت پیامدهایی قابل توجه برای الگوی مصرف به همراه داشته است.
وقتی قیمت انرژی بسیار پایینتر از قیمت واقعی یا قیمت جهانی باشد، انگیزهای برای صرفهجویی باقی نمیماند. در چنین شرایطی، خانوارها کمتر به مصرف بهینه توجه میکنند و صنایع نیز تمایل کمتری برای سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف دارند. نتیجه چنین وضعیتی افزایش مصرف و کاهش بهرهوری انرژی است.
یارانههای گسترده انرژی همچنین باعث شدهاند که هزینههای سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل شود. بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور بهصورت غیرمستقیم صرف حمایت از مصرف انرژی میشود؛ در حالی که این منابع میتوانند برای توسعه زیرساختها، آموزش یا بهبود فناوریهای تولید مورد استفاده قرار گیرند.
از سوی دیگر، توزیع این یارانهها نیز عادلانه نیست. بررسیها نشان میدهد که دهکهای پردرآمد جامعه به دلیل مصرف بیشتر انرژی، سهم بیشتری از یارانههای پنهان انرژی دریافت میکنند. این مسئله نشان میدهد که سیاست یارانهای موجود نهتنها به افزایش مصرف انرژی دامن زده، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز با چالشهایی روبهرو است.
ساختار انرژیبر اقتصاد و صنایع
عامل مهم دیگر در شدت بالای مصرف انرژی در ایران، ساختار اقتصادی و صنعتی کشور است. بخش قابل توجهی از صنایع ایران در گروه صنایع انرژیبر قرار میگیرند؛ صنایعی مانند فولاد، سیمان، پتروشیمی و آلومینیوم که به طور طبیعی مصرف انرژی بالایی دارند.
در بسیاری از کشورها، این صنایع با استفاده از فناوریهای پیشرفته و مدیریت دقیق انرژی فعالیت میکنند تا مصرف انرژی به حداقل برسد. اما در ایران، بخشی از واحدهای صنعتی هنوز با فناوریهای قدیمی و تجهیزات کمبازده کار میکنند. این موضوع باعث میشود که مصرف انرژی در فرآیند تولید بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی باشد.
فرسودگی تجهیزات صنعتی نیز نقش مهمی در این مسئله دارد. بسیاری از کارخانهها و واحدهای تولیدی با ماشینآلاتی فعالیت میکنند که عمر آنها به چند دهه میرسد و از نظر بهرهوری انرژی در سطح پایینی قرار دارند. نبود سرمایهگذاری کافی برای نوسازی این تجهیزات یکی از دلایل ادامه این وضعیت است.
علاوه بر این، سیاستهای توسعه صنعتی در برخی دورهها بهگونهای بوده که صنایع انرژیبر بهعنوان مزیت نسبی کشور در نظر گرفته شدهاند؛ زیرا ایران به منابع عظیم نفت و گاز دسترسی دارد. اما تکیه بیش از حد بر این مزیت باعث شده است که ساختار اقتصاد به سمت فعالیتهایی حرکت کند که مصرف انرژی بالایی دارند.
فرهنگ مصرف و ناکارآمدی زیرساختها
فراتر از عوامل اقتصادی و صنعتی، الگوی مصرف در بخش خانگی و شهری نیز نقش مهمی در شدت بالای مصرف انرژی در ایران دارد. در بسیاری از شهرهای کشور، ساختمانها از نظر عایقبندی و استانداردهای مصرف انرژی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این موضوع بهویژه در مصرف گاز برای گرمایش در فصل سرد سال بسیار مشهود است.
بخش بزرگی از ساختمانهای مسکونی و اداری بدون رعایت استانداردهای بهرهوری انرژی ساخته شدهاند. نبود عایق حرارتی مناسب، پنجرههای غیراستاندارد و سیستمهای گرمایشی کمبازده باعث میشود مقدار زیادی از انرژی مصرفشده هدر برود.
در حوزه حملونقل نیز شرایط مشابهی دیده میشود. استفاده گسترده از خودروهای شخصی، مصرف بالای سوخت در برخی خودروهای داخلی و توسعه نامتوازن حملونقل عمومی از جمله عواملی هستند که مصرف انرژی را افزایش دادهاند. در بسیاری از کلانشهرها، ترافیک سنگین نیز باعث میشود مصرف سوخت بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
عامل فرهنگی نیز در این میان بیتأثیر نیست. در شرایطی که انرژی با قیمت پایین در دسترس قرار دارد، حساسیت عمومی نسبت به صرفهجویی کمتر شکل میگیرد. در حالی که در بسیاری از کشورها، آموزش عمومی و سیاستهای تشویقی باعث شده است که شهروندان توجه بیشتری به مدیریت مصرف انرژی داشته باشند.
شدت بالای مصرف انرژی در ایران نتیجه مجموعهای از عوامل بههمپیوسته است که طی سالها شکل گرفتهاند. قیمت پایین حاملهای انرژی و یارانههای گسترده، ساختار انرژیبر اقتصاد، فرسودگی زیرساختها و تجهیزات صنعتی، استانداردهای پایین در ساختمانسازی و همچنین الگوهای مصرف در جامعه، همگی در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
ادامه این روند میتواند پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی قابل توجهی برای کشور داشته باشد. افزایش مصرف داخلی انرژی بهتدریج ظرفیت صادرات نفت و گاز را کاهش میدهد و در عین حال فشار بیشتری بر منابع طبیعی وارد میکند. از سوی دیگر، اتلاف انرژی به معنای از دست رفتن منابع مالی و اقتصادی است که میتوانند در مسیر توسعه کشور مورد استفاده قرار گیرند.
کارشناسان معتقدند اصلاح این وضعیت نیازمند مجموعهای از سیاستها و اقدامات هماهنگ است؛ از اصلاح تدریجی قیمت انرژی و هدفمند کردن یارانهها گرفته تا سرمایهگذاری در فناوریهای کممصرف، نوسازی صنایع، بهبود استانداردهای ساختمان و گسترش حملونقل عمومی. در کنار این اقدامات، ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت بهرهوری انرژی نیز نقش مهمی در تغییر الگوی مصرف خواهد داشت.
در نهایت، مسئله شدت مصرف انرژی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به نحوه مدیریت منابع و سیاستگذاری اقتصادی در کشور بازمیگردد. حرکت به سوی بهرهوری بیشتر در مصرف انرژی میتواند علاوه بر کاهش هزینهها، زمینهساز توسعه پایدار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد ایران در آینده باشد.
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