به گزارش خبرنگار مهر، ندا ذوالفقاروند جمعه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در این مرکز، ۶۴ دختر دارای معلولیت بالای ۱۴ سال نگهداری می‌شوند.

وی افزود: مصدومان با کمک مردم و نیروهای امدادی آتش‌نشانی و هلال‌احمر از دل آتش نجات یافتند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان مصدومیت این افراد را مشکلات تنفسی ناشی از دود آتش‌سوزی عنوان کرد و گفت: ۱۶ نفر از مصدومان با حال عمومی خوب و پایدار ترخیص شدند. یک نفر دیگر که شرایط مناسبی دارد، انتظار می‌رود فردا ترخیص شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۲ ظهر امروز جمعه ۲۲ خردادماه، آتش‌سوزی در این مرکز رخ داد و بلافاصله عملیات امدادی توسط آتش‌نشانی، هلال‌احمر و فوریت‌های پزشکی آغاز شد.