به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سجاد رجبی دبیر نمایشگاه اینوتکس از ادامه برگزاری رقابت ملی استارتاپی اینوتکس‌پیچ در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این رویداد که سال گذشته در چهار استان ایلام، سیستان و بلوچستان، کرمان و گلستان برگزار شد، با استقبال قابل‌توجه تیم‌های استارتاپی همراه بود و در مجموع بیش از ۳۷۵ تیم در آن ثبت‌نام کردند.

سجاد رجبی با اشاره به اینکه دو رویداد استانی تهران و آذربایجان شرقی به‌تعویق‌افتاده بودند، افزود: این دو رویداد اکنون در تقویم جدید اینوتکس‌پیچ قرار گرفته‌اند و به ترتیب در تاریخ‌های ۱۱ تیرماه و ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهند شد. رویدادهایی که در آن استارتاپ‌ها فرصت دارند ایده‌ها، مدل کسب‌وکار و توانمندی‌های خود را در برابر داوران، سرمایه‌گذاران و فعالان زیست‌بوم نوآوری ارائه کنند.

وی همچنین از اضافه‌شدن یک استان جدید به نقشه برگزاری اینوتکس‌پیچ خبر داد و تصریح کرد: باتوجه‌به استقبال مخاطبان و ظرفیت بالای مشارکت استارتاپ‌ها، استان بوشهر نیز به این دوره از رقابت‌ها اضافه شده و رویداد آن در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

فینال نهایی و مرحله «بتل» این رقابت‌ها نیز هم‌زمان با نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۶ از ۱۱ تا ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۵ در پارک فناوری پردیس و منطقه بین‌المللی نوآوری ایران برگزار خواهد شد؛ جایی که بهترین تیم‌های راه‌یافته برای کسب عنوان برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

گفتنی است «اینوتکس‌پیچ» در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رقابت‌های استارتاپی کشور تبدیل شده؛ رویدادی که فقط یک مسابقه ارائه نیست، بلکه بستری برای دیده‌شدن، جذب سرمایه، شبکه‌سازی و ورود جدی‌تر استارتاپ‌ها به بازار فناوری محسوب می‌شود.

در این رقابت، تیم‌های نوآور از حوزه‌های مختلف فناوری و کسب‌وکار، در فضایی پرهیجان و رقابتی روبه‌روی داوران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند تا توانایی خود را در ارائه، حل مسئله و توسعه بازار محک بزنند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و حضور در این رقابت می‌توانند به نشانی pitch.inotex.com مراجعه کنند.