به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر جمعه در مراسم افتتاح بخش ICU خیرساز بیمارستان امام خمینی(ره) محلات اظهار کرد: تقدیر از خیرین علاوه بر حفظ انگیزه آنان، موجب ترویج فرهنگ نیکوکاری و تشویق سایر افراد برای ورود به عرصه فعالیت‌های خیرخواهانه می‌شود.

استاندار مرکزی با اشاره به روند رو به رشد شاخص‌های سلامت در کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: ایران در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی پیشرفت‌های چشمگیری داشته و امروز بسیاری از بیماران از کشورهای منطقه و حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته برای دریافت خدمات درمانی به ایران مراجعه می‌کنند.

زندیه‌وکیلی ادامه داد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، روند توسعه در کشور متوقف نشده و بخش قابل توجهی از این پیشرفت‌ها به واسطه همراهی خیرین در حوزه‌های مختلف از جمله سلامت، آموزش و رفاه اجتماعی محقق شده است.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری از حوادث و ارتقای زیرساخت‌های درمانی گفت: سیاست اصلی استان کاهش عوامل بروز حوادث و در کنار آن فراهم کردن دسترسی سریع مردم به خدمات درمانی است که توسعه راه‌های ارتباطی، ارتقای خدمات اورژانس و تجهیز مراکز درمانی از جمله برنامه‌های مهم استان در این زمینه محسوب می‌شود.

استاندار مرکزی افزود: توسعه اورژانس هوایی، احداث پایگاه‌های جدید اورژانس و تجهیز مراکز درمانی موجب کاهش زمان رسیدگی به بیماران و مصدومان شده و نقش مهمی در نجات جان افراد ایفا می‌کند.

زندیه‌وکیلی با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) محلات اظهار کرد: بیماران مبتلا به سکته‌های قلبی و مغزی یا افراد دارای شرایط بحرانی در ساعات اولیه نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند و وجود چنین بخشی در شهرستان، امکان ارائه خدمات سریع و مؤثر را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: بخش ICU این بیمارستان با همت خیرین احداث شده و در حال حاضر هر ۹ تخت آن مورد استفاده قرار گرفته است که نشان‌دهنده نیاز جدی منطقه به چنین خدماتی است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه دو مرکز جدید اورژانس نیز با مشارکت خیران در شهرستان محلات احداث خواهد شد، گفت: این مراکز نقش مهمی در افزایش کیفیت خدمات درمانی منطقه خواهند داشت.

زندیه‌وکیلی همچنین از روند ساخت بیمارستان جدید خیرساز در محلات خبر داد و افزود: این پروژه پیشرفت مناسبی دارد و دولت نیز در چارچوب تعهدات قانونی و اعتبارات پیش‌بینی شده از تکمیل آن حمایت خواهد کرد.

وی ضمن قدردانی از خیران استان مرکزی گفت: مردم این استان همواره در عرصه‌های مختلف نیکوکاری پیشگام بوده‌اند و امید است با تداوم این روحیه ارزشمند، زمینه ارتقای هرچه بیشتر خدمات عمومی و رفاه مردم فراهم شود.