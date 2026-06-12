به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از فاز دوم پروژه دو بانده شدن محور آبگرم و روند احداث پایگاه اورژانس جادهای منطقه آبگرم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سال گذشته سه کیلومتر ابتدایی مسیر جاده آبگرم به همت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: در زمان افتتاح این بخش، مقرر شد عملیات تکمیل مسیر تا ابتدای روستای نخجیروان به طول حدود چهار کیلومتر نیز در دستور کار قرار گیرد که اکنون حدود دو و نیم کیلومتر از این مسیر در دست اجرا است.
استاندار مرکزی با اشاره به اهمیت این پروژه بیان کرد: با تلاش اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، پیگیری مسئولان شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، این طرح با جدیت دنبال میشود تا یکی از نقاط مهم و حادثهخیز منطقه ایمنسازی شود.
زندیهوکیلی بیان کرد: در سالهای گذشته تصادفات مرگبار متعددی در این محور رخ داده که جان تعدادی از شهروندان محلی و گردشگران ورودی به منطقه را گرفته است که از این رو اجرای این طرح علاوه بر افزایش ایمنی، دسترسی و ارتباطات منطقه را نیز تقویت میکند.
وی ادامه داد: با افتتاح زیرگذر محمدآباد، این محور به یکی از مسیرهای پرتردد منطقه تبدیل خواهد شد و در صورت تکمیل دو بانده شدن مسیر تا ابتدای نخجیروان، کارایی آن بیش از پیش افزایش مییابد.
استاندار مرکزی افزود: برنامهریزیهایی نیز برای اجرای اقدامات تکمیلی در سال آینده انجام شده که با تحقق آن، مسیر جایگزینی ایجاد خواهد شد و بخشی از حجم تردد در شهر نیمور کاهش مییابد.
وی تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تسهیل تردد، آثار و برکات فراوانی در کاهش تصادفات، افزایش ایمنی جادهای و کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سطح استان به همراه خواهد داشت.
ضرورت توسعه خدمات اورژانس در منطقه گردشگری آبگرم
زندیهوکیلی با اشاره به روند احداث پایگاه اورژانس جادهای آبگرم اظهار کرد: منطقه آبگرم محلات علاوه بر برخورداری از جمعیت ساکن، یکی از مناطق مهم گردشگری استان محسوب میشود و به دلیل حجم بالای تردد در محورهای منتهی به این منطقه، ایجاد پایگاه اورژانس و امداد جادهای در آن از ضرورت بالایی برخوردار است.
وی افزود: یکی از اولویتهای اصلی استان، کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه است و در همین راستا توسعه شبکه اورژانس در سراسر استان با جدیت دنبال میشود.
استاندار مرکزی ادامه داد: اورژانس این استان از نظر کمی و کیفی جزو مجموعههای پیشرو کشور است و در کنار بهرهمندی از ظرفیت اورژانس هوایی، زنجیره خدمات امدادی و درمانی برای رسیدگی به مصدومان و بیماران بهصورت مستمر در حال تکمیل است.
مشارکت خیرین در توسعه زیرساختهای سلامت
زندیهوکیلی با اشاره به نقش خیرین در اجرای این پروژه گفت: احداث این پایگاه با همت خیرین نیکاندیش استان انجام میشود و طی دو سال گذشته نیز بخش قابل توجهی از پایگاههای اورژانس استان با مشارکت خیرین احداث شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به روند اجرای پروژه، پیشبینی میشود این مرکز تا پایان سال جاری به بهرهبرداری برسد و بلافاصله پس از تکمیل ساختمان، تجهیزات مورد نیاز، آمبولانس و نیروهای تخصصی اورژانس در آن مستقر شوند.
استاندار مرکزی با تأکید بر اهمیت پایگاههای اورژانس در مناطق کمجمعیت و دور از مراکز درمانی گفت: در برخی مناطق، احداث مراکز درمانی به دلیل محدودیت جمعیت و نیاز به تأمین کادر تخصصی امکانپذیر یا مقرونبهصرفه نیست، اما استقرار پایگاه اورژانس میتواند نقش مؤثری در انتقال سریع بیماران و مصدومان به مراکز درمانی مجهز ایفا کند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از موارد، سرعت انتقال بیمار یا مصدوم به مراکز تخصصی درمانی از احداث یک مرکز درمانی محلی نیز مهمتر است و به همین دلیل توسعه شبکه اورژانس در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.
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