محسن نژاد: رویدادهای مردمی، کلید معرفی جهانی اسفندقه است

به گزارش خبرنگار مهر، موید محسن نژاد، عصر جمعه در آیین جشنواره قالی گل سرخ بخش اسفندقه شهرستان جیرفت با اشاره به برگزاری آیین‌های مرتبط با قالی گل سرخ این بخش با بیان اینکه رویدادهای فرهنگی باید با محوریت مردم برگزار شوند، گفت: جشنواره قالی گل سرخ اسفندقه می‌تواند به فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، هنری و گردشگری این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های اقامتی و خدمات گردشگری نیز تقویت شود.

وی افزود: تمام فعالیت‌هایی که برای این قالی انجام می‌شود جنبه فرهنگی دارد و امسال نیز مردم منطقه ۲۸۰ سالگی این هنر اصیل را جشن می‌گیرند؛ هنری که در تار و پود خود بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این منطقه را روایت می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان با بیان اینکه تاریخ چندین هزار ساله این منطقه نشان‌دهنده غنای فرهنگی و تمدنی آن است، تصریح کرد: چنین ظرفیت‌هایی زمانی می‌تواند به خوبی معرفی شود که رویدادهای فرهنگی به صورت مردمی برگزار شود و مردم نقش اصلی را در اجرای آن‌ها داشته باشند؛ زیرا رویدادهای مردمی می‌توانند مخاطبان زیادی را از سراسر کشور و حتی جهان جذب کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری اسفندقه اظهار داشت: با وجود جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی، یکی از چالش‌های مهم این منطقه ضعف زیرساخت‌های مواصلاتی است که نیازمند توجه و برنامه‌ریزی جدی برای بهبود آن‌هاست.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان کرمان همچنین توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری دانست و گفت: ایجاد و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی می‌تواند بستر مناسب برای اسکان و پذیرایی گردشگران را فراهم کند و در عین حال به اقتصاد محلی نیز کمک کند.

محسن نژاد، افزود: حتی در روستاها نیز با تجهیز یک اتاق در خانه‌های محلی می‌توان امکان اقامت گردشگران را فراهم کرد و از این طریق مشارکت مستقیم مردم در توسعه گردشگری را افزایش داد.

وی عنوان کرد: گردشگری اقامتی در کنار معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی منطقه، می‌تواند زمینه رونق صنایع دستی و هنرهای سنتی را نیز فراهم کند و به ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان همچنین از آمادگی این اداره‌کل برای برگزاری دوره‌های آموزشی راهنمای گردشگری خبر داد و گفت: برای توسعه گردشگری در این منطقه نیاز به راهنمایان محلی آموزش‌دیده وجود دارد و برگزاری این دوره‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت شناسایی بازار هدف برای صنایع دستی افزود: شناخت درست بازارهای داخلی و خارجی می‌تواند به توسعه اقتصادی هنرهای سنتی منطقه کمک کند و زمینه فروش بهتر محصولات صنایع دستی را فراهم سازد.

وی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی برای توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، تربیت راهنمایان گردشگری و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی همچون قالی گل سرخ اسفندقه، می‌توان گام‌های مؤثری برای رونق گردشگری، تقویت اقتصاد محلی و حفظ هنرهای بومی این منطقه برداشت.