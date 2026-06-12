قالی «گل سرخ اسفندقه»‌ نماد اصالت جیرفت در مسیر جهانی شدن است

به گزارش خبرنگار مهر، روحبخش بیگزاده، عصر جمعه در آیین جشنواره قالی گل سرخ اسفندقه با اشاره به جایگاه هنر قالیبافی در این منطقه اظهار کرد: قالی اسفندقه تنها یک محصول هنری نیست، بلکه نماد فرهنگ، اصالت و هویت مردم این منطقه است که طی سالهای طولانی با دستان توانمند هنرمندان، بهویژه بانوان هنرمند، خلق و حفظ شده است.
وی افزود: قالی «گل سرخ اسفندقه» جلوهای از هنر بومی و میراث فرهنگی مردم این منطقه به شمار میرود و ظرفیت آن را دارد که به عنوان یکی از محصولات شاخص صنایعدستی جنوب کرمان در بازارهای ملی و حتی بینالمللی معرفی شود.
فرماندار جیرفت با تأکید بر نقش بانوان در حفظ این هنر اصیل بیان کرد: بانوان هنرمند اسفندقه با تلاش و پشتکار، این هنر ارزشمند را زنده نگه داشتهاند، اما در کنار این توانمندیها، نیازمند حمایتهای جدی در حوزه تأمین مواد اولیه، بازاریابی و فروش محصولات هستند.
بیگزاده، ادامه داد: حمایت از تولیدات صنایعدستی بهویژه قالیبافی میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد. به همین دلیل تلاش میکنیم با همراهی مسئولان استانی و برنامهریزی مناسب، زمینه فعالسازی همه ظرفیتهای منطقه در حوزههای مختلف فراهم شود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای شهرستان جیرفت گفت: با نگاه و حمایت مسئولان استان، برنامههایی برای فعالسازی تمام حوزههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری منطقه در دستور کار قرار گرفته است تا از ظرفیتهای موجود برای توسعه و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار استفاده شود.
فرماندار جیرفت همچنین به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری بخش اسفندقه اشاره کرد و افزود: این منطقه از نظر تاریخی و فرهنگی دارای ظرفیتهای کمنظیری است که میتواند به عنوان یکی از محورهای مهم گردشگری در جنوب کرمان مطرح شود.
بیگزاده، در ادامه خاطرنشان کرد: بخش اسفندقه علاوه بر پیشینه فرهنگی و هنری، دارای آثار تاریخی ارزشمندی نیز هست؛ بهطوری که تپه تاریخی این منطقه قدمتی بیش از ۹ هزار سال دارد که نشاندهنده دیرینگی تمدن و سکونت در این بخش است.
وی یادآور شد: نخستین مدرسه جنوب کرمان نیز در بخش اسفندقه تأسیس شده که خود گواهی بر پیشینه فرهنگی و علمی مردم این منطقه است.
فرماندار جیرفت تأکید کرد: معرفی ظرفیتهای تاریخی، گردشگری و صنایعدستی اسفندقه در کنار حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش حضور گردشگران در این منطقه شود.
بیگزاده، در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری جشنوارههای فرهنگی گفت: برگزاری جشنوارههایی مانند جشنواره قالی گل سرخ اسفندقه علاوه بر معرفی هنرهای بومی، فرصتی برای شناساندن ظرفیتهای منطقه به گردشگران، سرمایهگذاران و فعالان حوزه صنایعدستی فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در توسعه فرهنگی و اقتصادی منطقه داشته باشد.
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