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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

 برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی فعالان گردشگری استان کرمان 

 برگزاری دوره‌های آموزش توانمندسازی فعالان گردشگری استان کرمان 

کرمان- کارشناس آموزش گردشگری اداره‌ کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی کرمان از برگزاری دوره‌های آموزش و توانمندسازی فعالین گردشگری این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اشرف نادری نسب، با اعلام خبر برگزاری دوره‌های آموزش و توانمند سازی فعالین گردشگری استان کرمان گفت: این دوره‌های آموزشی به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی از ۲۵ لغایت ۲۷ خرداد در اتاق بازرگانی کرمان برگزار شده و جامعه هدف آن دهیاران، راهنمایان گردشگری و مدیران تأسیسات اقامتی گردشگری کرمان است.

وی افزود: آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی از مهم‌ترین ارکان توسعه پایدار گردشگری به شمار می‌رود و ارتقای دانش و مهارت فعالان این حوزه نقش موثری در بهبود کیفیت خدمات، افزایش رضایت گردشگران و تقویت جایگاه مقصدهای گردشگری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این دوره‌های آموزشی با هدف انتقال دانش روز، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای و ایجاد هم‌افزایی میان فعالان گردشگری استان، زمینه‌ساز بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های متنوع گردشگری کرمان و تحقق توسعه متوازن این صنعت در استان خواهد بود.

کد مطلب 6861115

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