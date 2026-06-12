به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در بدو ورود به میهن از سرزمین وحی، در جمع خبرنگاران در فرودگاه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از حضور ملت حاضر در صحنه، اظهار داشت: به یاد جمع زیادی از عزیزانی بودیم که برای امسال ثبت‌نام کرده بودند ولی متأسفانه به خاطر حمله ناجوانمردانه دشمنان و تحریم‌های ظالمانه نتوانستند مشرف شوند؛ همچنین به یاد همه این عزیزان و خصوصاً شهدای رمضان و امام شهیدمان بودیم.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در باره عملیات حج ۱۴۰۵ اظهار داشت: الحمدلله در تمام برنامه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، از ناحیه بعثه مقام معظم رهبری، سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی، خدمات به خوبی انجام گرفت. زائران بسیار خوشحال بودند از اینکه توفیق یافتند در چنین شرائطی به سرزمین وحی مشرف شوند. مردم مسلمان جهان و زائران کشورهای دیگر هم از ایرانی‌ها به خوبی استقبال می‌کردند. باحضور زائران ایرانی در کنگره عظیم حج، امسال حجاج سایر کشورها، عزت و اقتدار را در حضور مقتدرانه زائران ایرانی لمس کردند.

وی تصریح کرد: به یاری خدا، دستاوردهای مختلف در جنبه‌های فرهنگی، اجرایی و درمانی به خوبی تحقق یافت. امسال نسبت به سال‌های اخیر، کمترین میزان فوتی را شاهد بودیم و آمار فوتی ها نسبت به میانگین سال‌های قبل کاهش یافت. الحمدلله زائران در برنامه‌های عبادی و معرفتی به خوبی حضور پیدا می‌کردند. ضمن اینکه ارتباط عاطفی شدیدی بین زائران ایرانی و زائران کشورهای دیگر شکل گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد زائران دیگر کشورها با حاجیان ایرانی، گفت: اساساً وقتی کشورهای دیگر متوجه می‌شدند که ایرانی‌ها به حج امسال مشرف شده‌اند، با تعجب برخورد می‌کردند و می‌گفتند: «شما در جنگ بودید، در دفاع بودید و کشوری که این چنین در دفاع و جنگ با دو قدرت اتمی است، دیگر نباید در چنین مراسمی حضور پیدا کند. اینکه شما به این مراسم اهتمام ورزیدید و در چنین شرایطی آمدید، نشان‌دهنده عمق دینی و بینش تدینی شماست.» و از این جهت خوشحال بودند.

وی ادامه داد: زائران ایرانی نیز که می‌دیدند افراد دیگر کشورها با برخوردهایی متین و محبوب با آن‌ها رفتار می‌کنند، واقعاً شیفته می‌شدند. امسال برخی از زائران کشورهای دیگر در مسجدالحرام و مسجدالنبی می‌خواستند دست ببوسند و ما سعی می‌کردیم صورتشان را ببوسیم و محبتشان را درک کنیم. از جنسیت‌های مختلف، چه از شرق کره زمین مانند اندونزی و مالزی، چه از غرب آسیا و همچنین از غرب آفریقا، همه وقتی می‌فهمیدند که ایرانی هستیم، یا دعا می‌کردند یا با برخورد خوب خود، باعث تقویت روحیه ایرانی‌ها می‌شدند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در خصوص برنامه‌های آینده اظهار داشت: به یاری خدا برای حج آینده جلساتی انجام گرفت و ان شاءالله ثبت‌نام حج سال آینده زودتر شروع می‌شود. بنا شد زائرانی که برای حج آینده می‌خواهند مشرف شوند، هنگام ثبت‌نام اولیه، بدون اینکه نخست واریز وجه اولیه را انجام دهند، ابتدا معاینات پزشکی آنها انجام شود. همان‌طور که می‌دانید، استطاعت جسمی، مالی و راهی ضرورت دارد.

وی گفت: استطاعت راهی را مسئولین محترم کشور با انتقال زائر و همچنین تأمین ارز مورد نیاز سفر فراهم می‌کنند. استطاعت جسمی به معنای سلامتی جسمی است که در معاینات مشخص می‌شود چه کسی توانایی سفر دارد. استطاعت مالی نیز در اختیار خود افراد است. کارهای مربوطه انجام شده و مقدمات در حال انجام است تا ان شاءالله پس از بازگشت مسئولین اجرایی، ثبت‌نام‌ها اعلام و کار آغاز شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب همچنین درباره اعزام عمره گفت: در این راستا برنامه‌ریزی‌ها انجام شده و یک جلسه وبیناری از مکه با تهران برگزار کردیم و با مسئول ستاد عمره کشور صحبت شد. مقدمات را فراهم کردند تا انشاءالله ارز تأمین شود و برنامه عمره به یاری خدا در زمان خود شروع شود.

وی در ادامه درباره ارزیابی خود از تعاملات و توافقات با کشور میزبان اظهار داشت: بر اساس توافقات، آنچه که باید انجام می‌گرفت، انجام شد. البته بنا بود ۳۰ هزار زائر و ۶۰۰ نفر خادم اعزام شوند، ولی با توجه به مسائل مطرح‌شده در داخل کشور و ظرفیت‌های ایجادشده، کمتر از این آمار مشرف شدند. از مسئولین وزارت حج عربستان خواسته شده آن ۵۶ هزار نفر عزیزانی که امسال نتوانستند مشرف شوند، ان شاءالله در یک یا دو سال آینده بتوانند به حج بروند؛ بنابراین سهمیه حج ایران باید افزایش پیدا کند.