سیدرضا میرقاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم ثبتنام زائران عتبات عالیات خبر داد و اظهار کرد: با باز بودن مرزهای زمینی عراق، شرایط برای اعزام مشتاقان زیارت حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم است و دفاتر زیارتی استان آماده ثبتنام متقاضیان بهویژه برای ایام محرم و عاشورای حسینی هستند.
وی افزود: هیچ محدودیتی برای ثبتنام زائران وجود ندارد و علاقهمندان میتوانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی نسبت به نامنویسی و اعزام اقدام کنند.
مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به برنامهریزی ویژه برای زائران اهل سنت گفت: سال گذشته دو کاروان ویژه اهل سنت استان به عتبات عالیات اعزام شدند و امسال نیز نخستین کاروان عتبات اهل سنت در سال ۱۴۰۵، با مدیریت و راهنمایان آموزشدیده اهل سنت، در هفته نخست تیرماه اعزام خواهد شد.
وی ادامه داد: ظرفیت این کاروان در حال تکمیل است و متقاضیان میتوانند برای ثبتنام به دفاتر زیارتی مراجعه کنند.
میرقاسمپور همچنین از طراحی بستههای متنوع سفر برای زائران خبر داد و گفت: علاوه بر کاروانهای عادی، بستههای ارزانقیمت نیز در نظر گرفته شده که هزینه آنها حدود هفت تا هشت میلیون تومان کمتر از کاروانهای معمولی است.
وی توضیح داد: مهمترین تفاوت این بستهها مربوط به محل اقامت زائران است؛ بهگونهای که در این سفرها اقامت در شهر مقدس کاظمین حذف شده و زائران پس از زیارت کاظمین و سامرا، شب را در مسیر بازگشت و در جوار حرم مطهر امام زمان (عج) در سامرا سپری میکنند.
مدیر حج و زیارت گلستان افزود: کاهش هزینه اقامت در کاظمین و استفاده از خدمات اقتصادیتر، موجب شده تا امکان حضور اقشار بیشتری در سفرهای زیارتی فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از خدمات رسمی و قانونی تأکید کرد و گفت: متقاضیان امور مربوط به عتبات عالیات، عمره مفرده، حج تمتع و همچنین نقل و انتقال فیشهای حج، صرفاً به دفاتر مجاز و سامانههای رسمی مراجعه کنند.
میرقاسمپور هشدار داد: متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم اقدام به فعالیتهای غیرقانونی میکنند که در مواردی موجب بروز مشکلات حقوقی و مالی برای زائران شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، مردم از مراجعه به افراد متفرقه خودداری کرده و خدمات مورد نیاز خود را تنها از طریق دفاتر رسمی و مورد تأیید سازمان حج و زیارت دریافت کنند.
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