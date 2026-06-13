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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۱

ثبت‌نام سفر عتبات در گلستان بدون محدودیت ادامه دارد

ثبت‌نام سفر عتبات در گلستان بدون محدودیت ادامه دارد

گرگان-مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به باز بودن مرزهای زمینی عراق برای زائران، گفت: ثبت‌نام سفرهای عتبات عالیات به‌ویژه برای ایام محرم بدون محدودیت در دفاتر زیارتی استان درحال انجام است.

سیدرضا میرقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم ثبت‌نام زائران عتبات عالیات خبر داد و اظهار کرد: با باز بودن مرزهای زمینی عراق، شرایط برای اعزام مشتاقان زیارت حرم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) فراهم است و دفاتر زیارتی استان آماده ثبت‌نام متقاضیان به‌ویژه برای ایام محرم و عاشورای حسینی هستند.

وی افزود: هیچ محدودیتی برای ثبت‌نام زائران وجود ندارد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به دفاتر مجاز زیارتی نسبت به نام‌نویسی و اعزام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت گلستان با اشاره به برنامه‌ریزی ویژه برای زائران اهل سنت گفت: سال گذشته دو کاروان ویژه اهل سنت استان به عتبات عالیات اعزام شدند و امسال نیز نخستین کاروان عتبات اهل سنت در سال ۱۴۰۵، با مدیریت و راهنمایان آموزش‌دیده اهل سنت، در هفته نخست تیرماه اعزام خواهد شد.

وی ادامه داد: ظرفیت این کاروان در حال تکمیل است و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به دفاتر زیارتی مراجعه کنند.

میرقاسم‌پور همچنین از طراحی بسته‌های متنوع سفر برای زائران خبر داد و گفت: علاوه بر کاروان‌های عادی، بسته‌های ارزان‌قیمت نیز در نظر گرفته شده که هزینه آن‌ها حدود هفت تا هشت میلیون تومان کمتر از کاروان‌های معمولی است.

وی توضیح داد: مهم‌ترین تفاوت این بسته‌ها مربوط به محل اقامت زائران است؛ به‌گونه‌ای که در این سفرها اقامت در شهر مقدس کاظمین حذف شده و زائران پس از زیارت کاظمین و سامرا، شب را در مسیر بازگشت و در جوار حرم مطهر امام زمان (عج) در سامرا سپری می‌کنند.

مدیر حج و زیارت گلستان افزود: کاهش هزینه اقامت در کاظمین و استفاده از خدمات اقتصادی‌تر، موجب شده تا امکان حضور اقشار بیشتری در سفرهای زیارتی فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده از خدمات رسمی و قانونی تأکید کرد و گفت: متقاضیان امور مربوط به عتبات عالیات، عمره مفرده، حج تمتع و همچنین نقل و انتقال فیش‌های حج، صرفاً به دفاتر مجاز و سامانه‌های رسمی مراجعه کنند.

میرقاسم‌پور هشدار داد: متأسفانه برخی افراد سودجو با سوءاستفاده از احساسات مذهبی مردم اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی می‌کنند که در مواردی موجب بروز مشکلات حقوقی و مالی برای زائران شده است.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، مردم از مراجعه به افراد متفرقه خودداری کرده و خدمات مورد نیاز خود را تنها از طریق دفاتر رسمی و مورد تأیید سازمان حج و زیارت دریافت کنند.

کد مطلب 6858450

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