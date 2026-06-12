به گزارش خبرنگار مهر، سینا سالمی،بعد از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، از ترمیم فوری شکستگی خط انتقال آب در خیابان فرودگاه رباط کریم خبر داد.
مدیر آبفای رباطکریم در ادامه اظهار داشت: با عنایت به دریافت گزارشهای مردمی طی روز جمعه مبنی بر شکستگی و نشت آب خط انتقال در خیابان فرودگاه رباطکریم، بلافاصله موضوع در دستور کار قرار گرفته و همکاران امداد و حوادث در محل حاضر شده و عملیات ترمیم و رفع آبزدگی را در کمترین زمان ممکن انجام و به اتمام رساندند.
وی افزود: خط انتقال مذکور با قطر ۲۵۰ میلیمتر به عنوان خط جمعآوری و انتقال آب استحصالی چاههای این شهر مورد استفاده قرار میگیرد و این اقدام به لحاظ اهمیت تأمین آب شرب پایدار شهروندان و همچنین جلوگیری از مشکلات افت فشار و قطعی و همچنین پیشگیری از پرت و هدررفت آب در کمترین زمان انجام شد.
سالمی در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای همکاران امداد و حوادث رباطکریم، با تأکید بر اهمیت مصرف بهینه آب شرب از شهروندان درخواست کرد که با توجه به ایام پیک و فصل گرما، از هرگونه مصارف بیهوده و مسرفانه آب شرب بپرهیزند.
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