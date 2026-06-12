به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا آدینه شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران از شتاب گرفتن روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی در این شهرستان خبر داد و گفت: طرحهایی که سالها به دلایل مختلف متوقف یا نیمهتمام مانده بودند، با پیگیریهای انجامشده دوباره وارد مدار اجرا شدهاند.
وی با تشریح مهمترین اقدامات انجامشده در شهرستان اظهار کرد: احیای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختها از مهمترین برنامههای مدیریت شهرستان بوده و در این مسیر اقدامات مؤثری به ثمر نشسته است.
وی تأمین آب شرب پایدار را یکی از مهمترین دستاوردهای دولت در آزادشهر دانست و افزود: با احداث مخازن آب، بخش قابل توجهی از مشکلات تأمین آب شرب شهرستان برطرف شده و شرایط پایدارتری برای خدماترسانی به شهروندان فراهم آمده است.
فرماندار آزادشهر همچنین به آغاز عملیات اجرایی جاده خوشییلاق اشاره کرد و گفت: این پروژه مهم که از مطالبات دیرینه مردم منطقه به شمار میرود، با وجود محدودیتهای مالی و اقتصادی کشور وارد فاز اجرایی شده است.
آدینه در بخش دیگری از سخنان خود به رونق سرمایهگذاری در شهرستان اشاره کرد و افزود: با حمایتهای استانداری گلستان و پیگیریهای انجامشده، طرحهای متعددی در بخش خصوصی در حال اجراست که میتواند زمینهساز رونق تولید، اشتغال و تقویت اقتصاد شهرستان باشد.
وی مجموع سرمایهگذاری انجامشده در حوزههای عمرانی، اقتصادی و زیرساختی آزادشهر را بیش از ۲.۵ همت اعلام کرد و گفت: تداوم این روند میتواند نقش مهمی در توسعه متوازن و ارتقای شاخصهای اقتصادی شهرستان ایفا کند.
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