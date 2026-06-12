عزل دکتر نجفی تغییر ساده مدیریتی یا جریان استحاله نرم حکمرانی علمی؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاننیوز، در پی عزل دکتر موسی نجفی از پژوهشگاه علوم انسانی، جمعی از اعضای هیئت علمی این پژوهشگاه با طرح کلیدی، خواستار شفافسازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی درباره تحولات و پیامدهای بر اساس هویت علمی و ارزشهای حاکم بر دانشگاهها شدند.
در متن نامه جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی خطاب به شورای انقلاب فرهنگی آمده است:
در پی عزل دکتر نجفی و اظهارات خلاف واقع دستیار رسانههای وزیر علوم و همچنین انتشار متن مبهم حمایت اعضای هیئت علمی از این تغییر مدیریت چند موضوع برای شفافیت بیشتر میشود:
اول: عزل و نصب حق وزیر است؛ اما دستور مستقیم رهبر شهید در ابقای دکتر نجفی امری متفاوت است. یکی از معتبران این جناب آقای مهندس حسین محمدی است که به دستور مقام معظم رهبری و همچنین استفسار از مؤسسه حفظ و نشر رهبران شهید آن را میکند. دیگر این امر حجتالاسلام وسلمین رستمی، نماینده محترم ولی فقیه در دانشگاهها هستند و حتی دکتر قالیباف که چندماه قبل در این مورد به وزیر محترم تذکر داده بودند. همه این افراد بهعنوان میشوند و میتوانند زنده و معتبر باشند. شایان ذکر است که خود دکتر نجفی نیز نزدیک به سه دهه است که عضو اصلی شورای آثار رهبری است. نظر اظهارات دستیار رسانهای وزیر کذب محض است.
دوم، پژوهشگاه بیش از ۱۵۰ عضو هیئت علمی دارد. این بیانیه حمایتی از ادعای چند امضای رسانهای، و اسامی این افراد کجا هستند؟ این در حالی است که رئیس محترم پژوهشگاه جدید در انتخابات هیئت ممیزه این مرکز در ماه گذشته، با حدود ۲۶ رای نفر هشتم، و منتخب پژوهشگاهیان حتی برای یک کمیته علمی هم نبوده است!
سوم، چرا وزارت علوم در چنین موارد حساسی با توجه به نظر و رای اساتید، از پیشنهادهای پیشنهادی برای انتخاب رئیس پژوهشگاه سرباز زد و از واکنش نشان داد و محبوبیت بالای دکتر نجفی، زمان عزل ایشان را دقیقاً در حمله موشکی به تهران و بسته بودن مراکز اطلاعرسانی انتخاب کردند. این در حالی است که حکم مدیریت او در سوم بهمن ۱۴۰۴ به پایان رسیده بود، همان زمانیکه با تذکر رئیس محترم مجلس به وزیر علوم درمصادب و خط قرمز مجلس درباره نظر رهبری و تغییر دکتر نجفی بود.
به نظر میرسد رویههای موجود در وزارتخانه در بیاعتنایی به رهبر شهید و همچنین حذف نیروهای امنیتی در این سطح از نمونههایی از علوم هشدارآمیز از نوعی کودتای فرهنگی و بدعت خطرناکی است که بایستی تحقیق و بررسی قرار میگیرد.
پیشتر محمدعلی دادگسترنیا، مدیر روابط عمومی و دستیار رسانهای وزیر علوم در واکنش به پژوهشهای برخی انتقادات نسبت به انتصاب سرپرست جدیدگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در فضای مجازی نوشته بود: موسی نجفی برکنار نشده. اما زمان دوره ریاست ایشان به پایان رسیده بود. شأن رهبر شهید اجلّ از این است که در انتصاباتِ جزئی اجرا کنند و مطلب منسوب به مایه وهن و ظلم به رهبری است. فرمایش ایشان ناظر به اصول کلی و راهبردهای مرتبط با علوم انسانی بوده است.
همچنین بارها با ادعای اکثریت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشگاه های انسانی و مطالعات فرهنگی خطاب به حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری آمده است: به شما اطمینان خاطر میدهیم که بدنه بزرگ و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه، با تمام توان، تخصص و کار خود، تصمیم پشتیبان علوم و همراه با مدیریت جدید خواهد بود. ما در کنار شما ساکنهایم تا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بار دیگر نگین درخشان خردورزی در ایران اسلامی باشید.
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