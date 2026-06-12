به گزارش خبرنگار مهر، جاوید شیخ عصر امروز جمعه با حضور در مرکز توانبخشی امید مسجدسلیمان اظهار کرد: این حادثه ظهر امروز بر اثر اتصال برق در یکی از بخشهای این مرکز رخ داد که با حضور سریع نیروهای آتشنشانی، اورژانس، هلالاحمر و سایر دستگاههای امدادی در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
وی ضمن عیادت از مصدومان حادثه افزود: در پی این آتشسوزی ۱۷ نفر به دلیل استنشاق دود و مشکلات تنفسی به مراکز درمانی منتقل شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند.
فرماندار مسجدسلیمان تصریح کرد: پس از انتقال مصدومان به بیمارستان، اقدامات درمانی لازم از جمله اکسیژنتراپی برای آنان انجام شد و خوشبختانه حال عمومی همه افراد مساعد و پایدار گزارش شده است.
شیخ با قدردانی از حضور بهموقع نیروهای امدادی، درمانی و خدماتی بیان کرد: از نخستین دقایق وقوع حادثه، دستورهای لازم به تمامی دستگاههای مرتبط صادر شد و هماهنگی کامل برای رسیدگی به وضعیت مددجویان، بررسی علت حادثه و تأمین ایمنی مرکز انجام گرفت.
وی تأکید کرد: سلامت و امنیت مددجویان و کارکنان مراکز نگهداری از اقشار آسیبپذیر از اولویتهای اصلی مدیریت شهرستان است و این موضوع تا رفع کامل مشکلات و بازگشت شرایط به حالت عادی با جدیت پیگیری خواهد شد.
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