به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی جمعه شب در آیین گرامیداشت اولین سالگرد شهادت سپهبد غلامعلی رشید و فرزندش حجت الاسلام امین عباس رشید که با حضور پرشور مردم و مسئولان در حسینیه ثارالله دزفول برگزار شد، اظهار کرد: ۲۳ خرداد سرآغاز یک حادثه بزرگ، یک حمله مجرمانه و ظالمانه به ایران اسلامی است که در پی آن جمعی از فرزندان فداکار و وفادار ملت از میان ما به معراج الهی منتقل شدند.

وی با اشاره به دوستی دیرینه خود با سردار شهید غلامعلی رشید، افزود: ای کاش جوانان ایران زمین می‌دانستند که رشید چه کسی بود، چه کارهایی کرد و فعالیت های او چه آثاری در ایران به جای گذاشت.

سرلشکر رضایی تاکید کرد: امروزه که همگان موشک ها و پهپادها و ایستادگی یک ملت در برابر ابر قدرت دنیا را مشاهده می کنند باید بدانند که اگر رشید و رشیدها نبودند چنین قدرت و ایستادگی به وجود نمی آمد و شکل نمی‌گرفت.

وی، سردار سپهبد رشید را فرزند برومند، سرباز فداکار ملت ایران و فدایی وطن برشمرد و گفت: وی آرزوی شهادت داشت و اگر شهید نمی شد یک سوال جدی به وجود می آمد که آیا خدای متعال اجر و زحمات افرادی مانند رشید را به شکلی غیر از شهادت می دهد؟

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: غلامعلی رشید از آنچنان ظرفیت بالایی برخوردار بود که در برخی موارد بنده مسائل بسیار محرمانه و حساسی را که به هیچکس نمی‌توانستم بگویم با وی درمیان می گذاشتم.

سرلشکر رضایی با تاکید بر اینکه نباید شخصیت سردار رشید پنهان بماند از جوانان و تمامی مردم خواست با جدیت در خصوص زندگینامه، اثرات و جایگاه سردار رشید در شکل گیری، حفظ و تداوم انقلاب اسلامی مطالعه کنند و برای ادامه مسیر خود الگو بگیرند.

وی ادامه داد: سردار رشید تمام ماجرای کودتا در دزفول را کنترل و مدیریت کرد، بعد از آن جنگ هشت ساله تحمیلی رخ داد و یکی از جهش های بزرگ سردار رشید در دوران دفاع مقدس بود لذا تا کسی در خصوص شخصیت شهید رشید به ویژه در دوران دفاع مقدس مطالعه نکند نمی تواند بداند که ایستادگی امروز کشور در مقابل قدرت های دنیا از کجا ناشی شده است.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا یادآور شد: بنده مدیون شهید رشید هستم و امسال اولین سالی است که محرم و صفر می آید و رشید حسینی و عاشورایی در میان ما نیست اما قطعا پرچم رشید بر زمین نمی ماند و جوانان رشید این مملکت همچون همیشه راه ایشان را به خوبی ادامه خواهند داد.

ترامپ حتی از مذاکره با ایران می ترسد

وی در ادامه با اشاره به اصطلاح جنگ نامتقارن، گفت: جنگ نامتقارن یعنی یک پهپاد چندهزار دلاری بر موشک های چندمیلیون دلاری و یک قایق کوچک تندرو بر ناوهای بزرگ غلبه می کند. اگر ما امروز در این جنگ در مقابل ابرقدرت های دنیا ایستاده ایم ناشی از استراتژی هایی است که در جنگ هشت ساله به آن دست یافتیم. ما به یک سبک جدید جنگ دست یافتیم که چگونه با کمترین امکانات می توان در مقابل قدرت های بزرگ دنیا ایستاد و این را همگان امروز شاهد هستند.

سرلشکر رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ترامپ حتی از مذاکره کردن نیز می ترسد، تصریح کرد: وی در کلیات می گوید حقوق ملت ایران را قبول دارم اما وقت عمل که می شود و باید به صراحت اعلام کند می ترسد چرا که به بن بست رسیده و راه فراری ندارد.

شهادت رهبر انقلاب آغاز یک بعثت بود

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران بعثت بود و ملت ایران برخاست که راه انسانیت را به دنیا نشان دهد، افزود: امام خامنه ای (ره) با شهادت خود یک بعثت بزرگ آغاز و ایجاد کرد و ملت ایران نیز این بعثت را برپا کرد تا جامعه بشری هدایت شود. ما فقط برای وطن، مردم و منافع ملی نمی جنگیم بلکه این جنگ برای نجات بشریت و منطقه نیز انجام می شود.

سرلشکر رضایی با تاکید بر اینکه امروز چه کسی شک دارد آمریکا مستعمره صهیونیسم است، یادآور شد: امروز دفاع و ایستادگی در مقابل ترامپ و نتانیاهو به نجات ملت آمریکا نیز کمک می کند، لذا این رسالت را خداوند بر دوش ما گذاشته است و این جنگ یک بعثت مجدد است که خدای متعال سفره اش را برای مومنان مجاهد باز کرده است.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: امروز عده ای می گویند ما به فکر گرانی و معیشت مردم نیستیم و فقط به جنگ فکر می کنیم که این سراسر دروغ است چرا که امروز ایستادگی در مقابل آمریکا و اسراییل از یک سو از تجزیه کشور و فشارهای اقتصادی جلوگیری می کند از سویی ملت ایران در مقابل شرورترین افراد تاریخ ایستاده است.

وی بیان کرد: در این جنگ به منزلت بالا و جهش بزرگی دست یافتیم، اگر این کشورها روبروی ما نبودند کسی به قدرت ما پی نمی برد، اگر اف ۳۵ و آواکس و اف ۱۵ آنها را نمی زدیم کسی عظمت و ملت ایران را متوجه نمی شد اما امروز دنیا فهمید ملت ایران یک ملت توانمند، رشید و قدرتمند است و معادلات و نگاه جهانی بر روی ملت ما تغییر کرده است.

مشاور نظامی فرمانده کل قوا ادامه داد: ما امروز توانستیم دشمن را به زانو درآوریم، ایران اولین کشوری است که اف ۳۵ و اف ۱۵ را به زمین زده و آواکس آمریکا را نصف کرده است

هزینه سازش و تسلیم هزاران برابر هزینه جنگ است

سرلشکر رضایی تاکید کرد: البته این جنگ ها و ایستادگی ها خسارت و هزینه های زیادی نیز دارد اما هزینه و خسارت تسلیم شدن هزار برابر از خسارت جنگ و ایستادگی است، ضروری است مردم سرنوشت قاچار و پهلوی را بخوانند تا بدانند آنها پس از تسلیم شدن به چه عاقبتی گرفتار شدند.

وی بیان کرد: ایستادگی خسارت دارد اما دستاورد و درآمد نیز دارد اما تسلیم شدن تمامش هزینه و خسارت است و ما اکنون می‌بینیم که آمریکا به شدت زمین گیر شده است.

وی با تاکید بر اینکه حق جهاد را باید ادا کرد، افزود: رمز و راز این جهاد وحدت و ایستادگی است و این دو کلمه با هم این عظمت را برای ما درست کرده است، دشمنان بسیار تلاش می کنند وحدت را از بین ببرند اما قطعا هیچگاه به نتیجه نخواهند رسید.

وی با بیان اینکه وحدت و ایستادگی کنونی مرهون رهبری امام راحل، امام شهید و اکنون رهبر عزیزمان است، گفت: مردم امروز متوجه شده اند اگر وحدت و ایستادگی نباشد همان سرنوشت مشروطه تکرار می شود. خون رشید و رشیدها و خون پاک رهبر معظم انقلاب مسیر حق و راستی را نشان داد و ملت ایران امروز از همیشه بیدارتر شده است.