به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی جمعه شب در نشست با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: دشمن همواره تلاش می‌کند از طریق قشر تحصیل‌کرده و دانشگاهی به کشور ضربه بزند و در این میان نقش دانشجویان و نخبگان بسیار مهم و اثرگذار است.

وی افزود: دشمنان طی سال‌های اخیر با هدف تجزیه ایران، تغییر نظام و تسلیم کردن ملت تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند و حتی با هدف قرار دادن سرداران و دانشمندان و طراحی آشوب‌ها در مقاطع مختلف سعی در ضربه زدن به انسجام ملی داشتند اما ملت ایران تسلیم نشد.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: همبستگی مردم با سلایق مختلف در کنار یکدیگر، رمز قدرت ایران است و توجه به محور وحدت ملی می‌تواند کشور را در همه عرصه‌ها مقتدرتر کند.

حبیبی با اشاره به نقش دانشگاه‌های علوم پزشکی در خدمت‌رسانی به مردم بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی در جریان حملات دشمن نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به مردم داشت و باید تلاش کنیم با تأمین منابع به ویژه در حوزه دارو، فشار کمتری به مردم وارد شود.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی گفت: نبود طرح جامع باعث شده بسیاری از خوابگاه‌ها در نقاط مختلف شهر پراکنده باشند؛ در حالی که می‌توان با برنامه‌ریزی بلندمدت خوابگاه‌ها را به نزدیکی پردیس‌ها و دانشکده‌ها منتقل کرد.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: اجرای چنین طرحی نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است و اگر از امروز آغاز شود، طی یک دهه آینده می‌توان به ایجاد کوی‌های متمرکز دانشگاهی دست یافت.

حبیبی یکی از راهکارهای اجرای این طرح را مولدسازی دارایی‌ها عنوان کرد و افزود: بسیاری از خوابگاه‌های قدیمی در زمین‌های ارزشمند شهری قرار دارند که با فروش یا تهاتر آنها می‌توان منابع لازم برای ساخت خوابگاه‌های جدید و متمرکز را تأمین کرد.

وی با اشاره به محدودیت منابع مالی گفت: بودجه‌های حوزه دانشجویی با وجود نیازهای گسترده بسیار محدود است؛ با این حال برای دانشگاه علوم پزشکی اهواز اعتباری حدود ۳۰ میلیارد تومان مصوب شده بود که بخشی از آن تحقق نیافت اما در حوزه خوابگاه‌های متأهلی و مجردی منابعی اختصاص داده شده است.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت از آغاز جذب کمک‌های خیران در آستانه ماه محرم خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با اصلاح آیین‌نامه مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، امکان مشارکت این شرکت‌ها در ساخت خوابگاه‌های دانشجویی نیز فراهم شود.