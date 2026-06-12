به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دیانی عصر امروز جمعه در بازدید از پروژههای خوابگاهی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز اظهار کرد: دو طرح جدید شامل اعتبارسنجی خوابگاهها و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع خوابگاهی در دستور کار قرار گرفته که به انسجام در شناسایی نیازها و پایش وضعیت سراهای دانشجویی توسط ستاد کمک خواهد کرد.
وی افزود: راهاندازی این سامانهها میتواند احساس آرامش، رفاه و امنیت بیشتری برای دانشجویان ایجاد کند و رضایت حاصل از آن در تمامی ابعاد زندگی دانشجویی از جمله تحصیل، امید و نشاط دانشجویان و همچنین کاهش آسیبها مؤثر خواهد بود.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به هدف دیگر این بانک اطلاعاتی بیان کرد: اعتبارسنجی خوابگاهها بر اساس هشت محور و الزام اساسی انجام میشود و وضعیت هر خوابگاه به صورت دقیق در دسترس قرار خواهد گرفت. همچنین لازم است بانک اطلاعاتی در تمامی خوابگاهها اعم از ملکی، استیجاری یا مشارکتی تکمیل شود.
دیانی با اشاره به بازدید از زیرساختهای حوزه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: وضعیت خوابگاههای این دانشگاه در شرایط قابل قبولی قرار دارد و امیدواریم با تلاش همکاران و اجرای برنامههای پیشبینی شده، شرایط مطلوبتری برای دانشجویان فراهم شود.
وی ادامه داد: در دانشگاههایی که مدیران آن دغدغه مسائل دانشجویی دارند و اقدامات لازم در این حوزه انجام میشود، آن دانشگاهها از نظر ما موفق و پیشرو محسوب میشوند.
مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت همچنین در نشست با دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز، خوابگاه و تغذیه را دو رکن اساسی در هرم نیازهای مازلو دانست و اظهار کرد: تلاش شده بستری فراهم شود تا دانشجو علاوه بر تحصیل دغدغه دیگری نداشته باشد.
دیانی افزود: برخی خوابگاهها نیاز ضروری به بازسازی و بهسازی دارند اما در مقایسه با بسیاری از دانشگاههای دیگر، شرایط این دانشگاه بهتر است؛ البته این موضوع به معنای رضایت کامل نیست و باید شاخصها در این حوزه ارتقا یابد.
وی در پایان با اشاره به اعتبارات معاونت دانشجویی وزارت بهداشت گفت: تخصیص این اعتبارات منوط به معرفی پروژه از سوی دانشگاهها است و خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی اهواز پروژههای مناسبی را در دستور کار قرار داده است که تلاش میکنیم با پیگیریهای مستمر و در قالب تفاهمنامه ویژه، این اقدامات در سال جاری اجرایی شود.
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