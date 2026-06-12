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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵

رجزخوانی پسر لنگرودی علیه دشمنان وطن

رجزخوانی پسر لنگرودی علیه دشمنان وطن

لنگرود-پسر لنگرودی در شب صد و چهارم تجمعات، علیه دشمنان وطن رجز خواند.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6858243

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