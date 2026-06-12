https://mehrnews.com/x3cjr9 ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 6858243 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۵ رجزخوانی پسر لنگرودی علیه دشمنان وطن لنگرود-پسر لنگرودی در شب صد و چهارم تجمعات، علیه دشمنان وطن رجز خواند. دریافت 7 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6858243 کپی شد مطالب مرتبط صد و چهار شب اقتدار؛ تبریز بار دیگر با رهبری خود تجدید میثاق کرد اقامه نماز استغاثه به درگاه امام زمان(عج) در بیجار صد و چهارمین شب از شبهای حماسه و اقتدار مردم شهرکرد در خیابان اجتماع حماسی مردم انقلابی آبدان یکصد و چهارمین موج مقاومت ملی سلماسیها در خیابان قرار شبانه رشتی ها به شب صد و چهارم رسید میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و چهارمین شب قرار عاشقی برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود
نظر شما