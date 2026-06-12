https://mehrnews.com/x3cjq5 ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ کد مطلب 6858190 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶ یکصد و چهارمین موج مقاومت ملی سلماسیها در خیابان ارومیه - مردم ولایی سلماس با تجمع شبانه جمعه شب در خیابان حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6858190 کپی شد مطالب مرتبط نهمین نماز استغاثه در آستانه اشرفیه اقامه شد صد و چهارمین شب حماسه حضور مردم اردستان صد و چهارمین قرار شبانه برای خونخواهی رهبر شهید در نکا تجمع شبانه مردم شاهرود در حمایت از رهبر شهید و سردار سلیمانی قرار یکصدو پنجم مردم میناب در اجتماعات شبانه برچسبها شهرستان سلماس بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی
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