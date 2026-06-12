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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۶

یکصد و چهارمین موج مقاومت ملی سلماسی‌ها در خیابان

یکصد و چهارمین موج مقاومت ملی سلماسی‌ها در خیابان

ارومیه - مردم ولایی سلماس با تجمع شبانه جمعه شب در خیابان حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6858190

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