https://mehrnews.com/x3cjnN ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ کد مطلب 6858127 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۴ میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و چهارمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و چهارمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6858127 کپی شد مطالب مرتبط یکصد و سومین اجتماع حماسی شبانه ساوجیها در بیعت با رهبر انقلاب ۱۰۳ شب ایستادگی و مقاومت مردم مهاجران در دفاع از میهن اسلامی اجتماع پرشور شبانه مردم محلات درحمایت از رهبری به ایستگاه ۱۰۳ رسید برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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