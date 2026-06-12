https://mehrnews.com/x3cjqd ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷ کد مطلب 6858197 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷ صد و چهار شب اقتدار؛ تبریز بار دیگر با رهبری خود تجدید میثاق کرد تبریز- شامگاه جمعه مردم ولایی تبریز در صد و چهارمین اجتماع شبانه متوالی، با رهبری خود تجدید بیعت کردند. دریافت 15 MB کد مطلب 6858197 کپی شد مطالب مرتبط مطهریاصل: ملت ایران همچون یاران سیدالشهدا برابر مستکبران ایستادهاند رجزخوانی پسر لنگرودی علیه دشمنان وطن حضور پرشور مردم فامنین در دفاع از میهن و انقلاب فریاد «نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ» هریسیها در اجتماع شبانه اجتماع شبانه هریسیها در شب صد و چهارم بیعت با رهبری صد و سومین حضور حماسی تبریزیها در بیعت با رهبری برچسبها تبریز تجدید بیعت تجمع مردمی اجتماع مردمی
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