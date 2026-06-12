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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۷

صد و چهار شب اقتدار؛ تبریز بار دیگر با رهبری خود تجدید میثاق کرد

صد و چهار شب اقتدار؛ تبریز بار دیگر با رهبری خود تجدید میثاق کرد

تبریز- شامگاه جمعه مردم ولایی تبریز در صد و چهارمین اجتماع شبانه متوالی، با رهبری خود تجدید بیعت کردند.

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کد مطلب 6858197

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