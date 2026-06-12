شنیده شدن صدای انفجار در حوالی جزیره قشم و سیریک؛ احتمال شلیک اخطار

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه ساکنان مناطق ساحلی و بخش‌هایی از جزیره قشم و برخی نقاط ساحلی شهرستان سیریک صدای انفجاری را شنیده‌اند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد، در پهنه سرزمینی شهرستان سیریک انفجاری رخ نداده است و احتمالا صدای شنیده شده تلاشی برای کنترل تنگه هرمز بوده است.

تا این لحظه هیچ مقام رسمی یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تأیید یا تکذیب نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد شنبه ساکنان مناطق ساحلی سیریک در شرق استان هرمزگان و بخش‌هایی از جزیره قشم، صدای چند انفجار پیاپی را به گوش شنیدند که باعث نگرانی و تجمع شهروندان در برخی محله‌ها شد.

بر اساس اعلام منابع آگاه محلی، شدت انفجارها به حدی بود که لرزش خفیفی نیز در برخی نقاط حس شده است. تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ مقام رسمی در استانداری هرمزگان یا نهادهای نظامی و انتظامی منطقه ماهیت این صداها را تأیید یا تکذیب نکرده است.