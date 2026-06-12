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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۳

تکذیب اصابت پرتابه به قایق‌های صیادی توسط فرمانداری‌های قشم و سیریک

تکذیب اصابت پرتابه به قایق‌های صیادی توسط فرمانداری‌های قشم و سیریک

قشم- گروهی از صیادان سیریک از اصابت پرتابه به دو فروند قایق صیادی در آب‌های اطراف جزیره لارک خبر می‌دهند، اما فرمانداری سیریک و قشم هرگونه تأیید این رویداد را تا این لحظه تکذیب کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعاتی پیش برخی منابع خبری مدعی شدند که شماری از صیادان بندر سیریک استان هرمزگان ادعا کردند که در آب‌های نزدیک جزیره لارک، دو فروند قایق صیادی چراغی مورد اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

به گفته این افراد، حادثه باعث خسارت به شناورها شده اما تاکنون گزارشی از تلفات جانی یا مفقودی منتشر نشده است.

در پی انتشار این ادعا، بر اساس پیگیری‌های انجام‌ شده فرمانداری شهرستان سیریک ضمن تکذیب خبر اعلام کرد: تا این لحظه هیچ گزارش رسمی مبنی بر هدف قرار گرفته شدن دو قایق صیادی سیریکی در آب‌های لارک دریافت نکرده‌ایم.

همچنین فرمانداری شهرستان قشم که جزیره لارک در حوزه سرزمینی آن قرار دارد، این موضوع را تأیید نکرد و اعلام داشت: تا کنون مرجع انتظامی یا دریابانی گزارشی از وقوع چنین حادثه‌ای ارائه نداده است.

خبرنگار مهر پیگیری‌های خود را برای روشن شدن ابعاد این حادثه از مراجع ذی‌صلاح ادامه می‌دهد.

کد مطلب 6858265

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