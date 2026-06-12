حجت الاسلام رفیعی: فرهنگ عاشورا پشتوانه استقامت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله فیاض و شهدای جنگ ۱۲ روزه، در سخنانی با اشاره به ابعاد معنوی و تاریخی شهادت فرماندهان مقاومت، شباهتهای قابل توجهی میان رخدادهای جنگ تحمیلی اخیر و نبرد صفین در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) برشمرد و اظهار کرد: در جنگ تحمیلی دوازدهروزه، جمعی از فرماندهان و چهرههای برجسته جبهه مقاومت به شهادت رسیدند که از جهات مختلف میتوان آنان را با یاران وفادار حضرت علی(ع) در نبرد صفین مقایسه کرد.
وی با اشاره به منابع تاریخی افزود: در جنگ صفین نیز امیرالمؤمنین(ع) شمار قابل توجهی از سرداران و یاران مخلص خود را از دست دادند و بنا بر نقلهای تاریخی، تعداد این شهدا به ۶۳ نفر میرسید که این واقعه، یادآور فقدان فرماندهان ارزشمند در مقاطع حساس معاصر است.
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهادت در فرهنگ اسلامی نه پایان راه بلکه آغاز حیات جاودانه است، تصریح کرد: شهدا در معاملهای الهی به مقامی دست مییابند که فراتر از محاسبات دنیوی است و آنچه برای بازماندگان باقی میماند، حسرت فقدان چنین انسانهای بزرگی است.
وی ادامه داد: همانگونه که امیرالمؤمنین(ع) پس از شهادت یاران خود در صفین آنان را زیاندیده نمیدانستند، امروز نیز باید گفت که شهدای ما در این مسیر متضرر نشدهاند بلکه این ما هستیم که از حضور و برکت وجود آنان محروم شدهایم.
شهدا به مقامی دست یافتهاند که مایه غبطه دیگران است
رفیعی با اشاره به جایگاه شهدا در آموزههای دینی گفت: در روایات اسلامی برای شهید منزلتی ویژه ترسیم شده است و این جایگاه به اندازهای والاست که دیگران باید به حال شهدا غبطه بخورند نه اینکه برای آنان اندوهگین باشند.
وی افزود: در احادیث آمده است که با ریخته شدن نخستین قطره خون شهید بر زمین، آمرزش الهی شامل حال او میشود و جلوههایی از نعمتهای بهشتی را مشاهده میکند.
این استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: همچنین در منابع روایی نقل شده است که شهدا در روز قیامت به سبب عظمت پاداش الهی، آرزو میکنند بار دیگر به دنیا بازگردند و مجدداً در راه خدا به شهادت برسند.
وی با تأکید بر اینکه این معارف نشاندهنده عظمت مقام شهادت است، بیان کرد: خانوادههای معظم شهدا باید بدانند که عزیزان آنان به مرتبهای والا دست یافتهاند که در فرهنگ دینی از بالاترین مراتب قرب الهی به شمار میرود.
فرهنگ عاشورا پشتوانه استقامت ملت ایران است
رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش فرهنگ عاشورا در شکلگیری روحیه مقاومت ملت ایران اشاره کرد و گفت: مردم ایران اسلامی در سالهای مختلف با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) و الگوگیری از شهدا، در برابر فشارها و دشمنیها ایستادگی کردهاند.
وی افزود: این روحیه ایثار، فداکاری و مقاومت که در میان اقشار مختلف جامعه مشاهده میشود، یکی از مهمترین سرمایههای کشور به شمار میرود و ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد.
استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در صحنههای مختلف و پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی، استمرار همان فرهنگی است که شهدا برای حفظ و اعتلای آن جان خود را تقدیم کردند.
آیتالله فیاض نگاهی روشن به مسئله حکومت اسلامی داشت
رفیعی در ادامه سخنان خود به شخصیت علمی و فقهی مرحوم آیتاللهالعظمی فیاض پرداخت و بیان کرد: این فقیه برجسته از شاگردان ممتاز مرحوم آیتالله خویی بود و آثار علمی ارزشمند و متعددی در حوزه فقه و اصول از خود به یادگار گذاشت.
وی افزود: تألیفات ایشان از استحکام علمی بالایی برخوردار است و در میان پژوهشگران و فضلای حوزههای علمیه مورد توجه قرار دارد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاههای فقه سیاسی این مرجع فقید گفت: مرحوم آیتاللهالعظمی فیاض در موضوع ولایت فقیه دارای رویکردی روشن و نگاه باز فقهی بود.
وی ادامه داد: ایشان در کتابی که به زبان عربی درباره حکومت اسلامی نگاشته است، تصریح میکند که پس از بررسیهای علمی و فقهی به این نتیجه رسیده که ولایت فقیه در عصر غیبت، نیازمند دلیل خاص و مستقل نیست بلکه مقتضای قواعد و اصول اولیه فقه اسلامی است.
رفیعی در پایان تأکید کرد: آثار علمی، مبانی فقهی و دیدگاههای نوگرایانه این مرجع فقید در حوزه حکومت دینی، ظرفیت قابل توجهی برای پژوهش و بررسی بیشتر در عرصه فقه سیاسی دارد و لازم است از سوی محققان و مراکز علمی مورد توجه قرار گیرد.
قم- استاد خوزه علمیه قم گفت: مردم ایران اسلامی در سالهای مختلف با الهام از مکتب سیدالشهدا(ع) و الگوگیری از شهدا، در برابر فشارها و دشمنیها ایستادگی کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله فیاض و شهدای جنگ ۱۲ روزه، در سخنانی با اشاره به ابعاد معنوی و تاریخی شهادت فرماندهان مقاومت، شباهتهای قابل توجهی میان رخدادهای جنگ تحمیلی اخیر و نبرد صفین در دوران حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) برشمرد و اظهار کرد: در جنگ تحمیلی دوازدهروزه، جمعی از فرماندهان و چهرههای برجسته جبهه مقاومت به شهادت رسیدند که از جهات مختلف میتوان آنان را با یاران وفادار حضرت علی(ع) در نبرد صفین مقایسه کرد.
نظر شما