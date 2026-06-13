به گزارش خبرنگار مهر، وحید نفر کارگردان نمایش «دندون‌گیر» که این‌ شب‌ها در بوتیک هنر ایران روی صحنه است، درباره شکل‌گیری این اثر نمایشی گفت: پیشنهاد کارگردانی نسخه اولیه «دندون‌گیر» از سوی یکی از فعالان حوزه هنر و بازارهای مالی به من ارائه شد. این اثر که در نسخه نخست خود به عنوان یکی از آثار برگزیده جشنواره «ثور» انتخاب شد، قرار بود در قالب تله‌تئاتر تولید شود اما با توجه به برخی اتفاقات و تغییر برنامه‌ها، تصمیم گرفته شد در سال ۱۴۰۵ به صورت صحنه‌ای اجرا برود.

وی افزود: از این رو متن برای اجرای صحنه‌ای بازنویسی و تنظیم شد و آنچه مرا به پذیرش این پروژه ترغیب کرد، پیوند میان موضوعات اقتصادی و دغدغه‌های اجتماعی و انسانی موجود در نمایشنامه بود.

کارگردان «دندون‌گیر» با اشاره به سابقه پرداختن هنر نمایش به مسائل اقتصادی گفت: پرداختن به مفاهیم اقتصادی در تئاتر موضوع تازه‌ای نیست و در آثار شاخص جهان نیز نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد. بسیاری از نمایشنامه‌ها، چه در ایران و چه در جهان، به واسطه تأثیر مسائل اقتصادی بر زندگی انسان‌ها، این موضوع را در بطن روایت‌های خود مورد توجه قرار داده‌اند.

نفر با بیان اینکه مشکلات اقتصادی در بسیاری از آثار نمایشی به عنوان یکی از عوامل ایجاد بحران در خانواده‌ها محسوب می‌شود، عنوان کرد: تئاتر می‌تواند با زبان مردم، چالش‌ها و مسائل اقتصادی را روایت کند و نقاط بحرانی زندگی انسان‌ها را به تصویر بکشد.

وی همچنین بر ظرفیت آموزشی آثار نمایشی تأکید کرد و گفت: اگر با چنین آثاری به شکل آموزشی برخورد شود و مخاطبان هدف به ویژه اقشار متوسط و کم‌برخوردار امکان بیشتری برای تماشای آنها داشته باشند، این آثار می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ارتقای آگاهی عمومی داشته باشند؛ همان اتفاقی که در دهه‌های گذشته در برخی برنامه‌های تلویزیونی شاهد آن بودیم.

این هنرمند درباره مهم‌ترین چالش خود در اجرای این اثر اظهار کرد: تلاش کردیم بازیگرانی انتخاب شوند که بتوانند موقعیت پیچیده و بغرنج این خانواده را به خوبی درک کنند و از نظر حسی و عاطفی به شخصیت‌ها نزدیک شوند.

وی با تأکید بر اینکه یک اثر نمایشی باید همزمان واجد جنبه‌های سرگرم‌کننده و آموزشی باشد، گفت: در مورد آثاری که به موضوعات اقتصادی می‌پردازند، ترکیب آموزش و سرگرمی می‌تواند نتیجه‌ای مؤثر داشته باشد؛ به گونه‌ای که مخاطب ضمن لذت بردن از اثر، به تفکر نیز واداشته شود.

نفر در پایان با اشاره به نام نمایش «دندون‌گیر» تأکید کرد: ما در فرهنگ عامه ضرب‌المثل‌های فراوانی داریم و به نظرم مفهوم «بی‌گدار به آب نزدن» از جمله مفاهیمی است که می‌توان ردپای آن را در این نمایش مشاهده کرد.

نمایش «دندون‌گیر» به نویسندگی محسن رحمانی و ناهید ریحانی و کارگردانی وحید نفر از ۱۷ خرداد اجراهای عمومی خود را آغاز کرده است و تا ۲۹ خرداد روی صحنه بوتیک هنر ایران می‌رود.

مرتضی صباحی، نیلوفر عباسی و غزاله حریرچی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: زوجی که تمام دارایی خود را در بورس سرمایه‌گذاری کردند، متوجه می‌شوند سه فرزند در حال پا گذاشتن به زندگی‌شان هستند و با بیشتر شدن مشکلات اقتصادی دست به تصمیمی سخت می‌زنند.