بیش از ۶ هزار نفر از ٧ نمایش روی صحنه دیدن کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٢٢ خرداد، اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، روز یکشنبه ١٧ خرداد، با ١۴ اجرا، یک هزار و ٣۶٧ مخاطب و فروشی معادل ٣١۶ میلیون و ٩٨٠ هزار تومان از تئاتر شهر خداحافظی کرد.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ٢۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٢٢ خرداد با ٢۵ اجرا و ٨٣٠ تماشاگر به فروشی معادل ١٧٣ میلیون و ۵۵٠ هزار تومان رسیده است.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تا روز جمعه ٢٢ خرداد با ١٩ اجرا و یک هزار و ٣٣٠ تماشاگر، به فروشی معادل ٣٠٠ میلیون و ٢۶۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ٢۵ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٢۵٠ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده بود؛ روز چهارشنبه ٢٠ خرداد با مجموع ٢١ اجرا، ٧٠٩ مخاطب و فروشی معادل ١٢۴ میلیون و ٧۵ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد نیز که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده تا روز جمعه ٢٢ خرداد با ٢٧ اجرا و یک هزار و ١٨۶ مخاطب، ٢٠۴ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

تالار هنر

نمایش «بابایی بخند» به کارگردانی علیرضا ملک‌محمودی که از ٢٠ خرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ١٨٧ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ٣ اجرا، میزبان ١٧۵ تماشاگر بوده و به فروش ٢۴ میلیون و ٩۴۵ هزار تومان دست یافته است.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت‌ در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ١٨ اجرا، میزبان یک هزار و ۶۴١ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ٣۶٠ میلیون و ٢٩۴ هزارتومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ۶ هزار و ٢٣٨ نفر از ٧ نمایش روی صحنه با فروش یک میلیارد و ۵٠۴ میلیون و ٩١٠ هزارتومان، دیدن کرده‌اند.

نمایش «اژدهاک» با فروش بالای ٢٠٠ میلیون تومان در کارگاه نمایش، توانست رکورد فروش این سالن را از ابتدای سال ١۴٠۵ بشکند.

عنوان پرفروش‌ترین نمایش هم به نمایش ایرانی «سندباد و فیروز» در تماشاخانه سنگلج با فروش حدود ٣۶٠ میلیون تومان می‌رسد.