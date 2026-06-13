https://mehrnews.com/x3cjsP ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴ کد مطلب 6858324 استانها گلستان استانها گلستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴ تداوم حضور مردم رامیان در تجمع شبانه رامیان-جمعی از مردم رامیان در تجمعی شبانه، بر استمرار انسجام اجتماعی و حمایت از آرمانهای ملی تأکید کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 6858324 کپی شد مطالب مرتبط نماز استغاثه به امام زمان(عچ) در تاکستان صد و سه شب پایداری و دلدادگی در ایرانشهر شبِ همدلی در گالیکش؛ مردم بار دیگر به میدان آمدند اسفرورین در ایستگاه صدوپنجم؛ مردم بار دیگر گرد هم آمدند آوج؛ روایت تداوم ایستادگی در صدوپنجمین شب حضور الوند در صدوپنجمین شب؛ مردم همچنان در مسیر همراهی اقبالیه در قاب وحدت؛ صدوپنجمین شب حضور مردم رقم خورد برچسبها گلستان رامیان تجمع مردمی
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