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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۴۴

تداوم حضور مردم رامیان در تجمع شبانه

تداوم حضور مردم رامیان در تجمع شبانه

رامیان-جمعی از مردم رامیان در تجمعی شبانه، بر استمرار انسجام اجتماعی و حمایت از آرمان‌های ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6858324

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