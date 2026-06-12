https://mehrnews.com/x3cjss ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ کد مطلب 6858306 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۱ صد و سه شب پایداری و دلدادگی در ایرانشهر ایرانشهر- مردم ایرانشهر در صد و سومین شب از شهادت قائد امت اجتماع با شکوهی برگزار کردند. دریافت 22 MB کد مطلب 6858306 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه ایرانشهر: هر تعرضی با پاسخ سخت مواجه خواهد شد حماسه حضور مردم «سرزمین خورشید ولایت» به شب صد و دوم رسید صد و یک شب ایستادگی در خیابان های ایرانشهر برچسبها ایرانشهر اجتماع مردمی تجمع مردمی
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