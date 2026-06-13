به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری جمعه شب در موکب هنر و رسانه در جمعه خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت، مدافعان حرم و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: نام و یاد شهدا همواره در دل و جان ملت ایران زنده خواهد ماند و عزت، اقتدار و امنیت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری این عزیزان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس بیان کرد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، جهادگران را «سنگرسازان بیسنگر» نامیدند، عزیزانی که در هشت سال دفاع مقدس بدون هیچگونه حفاظ و سنگری، در تیررس مستقیم دشمن برای رزمندگان اسلام سنگر میساختند و خدمات ارزشمندی ارائه میکردند.
وی با اشاره به برگزاری کنگره دو هزار و ۴۰۰ شهید استان گفت: در راستای زنده نگه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اجلاسیه ۲۴۸ شهید سنگرساز بیسنگر و شهدای بخش کشاورزی استان روز ۲۶ خردادماه برگزار خواهد شد.
اسفندیاری بیان کرد: طی یک سال گذشته برای برگزاری این اجلاسیه، برنامهها و اقدامات گستردهای در سطح استان انجام شده که از جمله آن میتوان به برگزاری ۱۲ یادواره شهدا در شهرستانهای مختلف، دیدار و تکریم بیش از ۱۵۰ خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اجرای برنامههای متعدد فرهنگی، آموزشی، جهادی و ایثارگری اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این مدت بیش از یکهزار و ۶۰۰ برنامه فرهنگی، آموزشی، جهادی و ایثارگری در سازمان جهاد کشاورزی و شهرستانهای تابعه برگزار شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه شهدای بخش کشاورزی سرمایههای معنوی این استان هستند، گفت: در استان خراسان جنوبی ۲۴۸ شهید سنگرساز بیسنگر و شهدای بخش کشاورزی شناسایی شدهاند که از این تعداد ۳۹ شهید سنگرساز بیسنگر و بیش از ۲۰۰ شهید بخش کشاورزی هستند.
وی افزود: همچنین بیش از چهار هزار و ۳۰۰ رزمنده و ایثارگر در مجموعه جهاد سازندگی سابق و جهاد کشاورزی استان حضور دارند که همواره الگوی خدمت، ایثار و تلاش برای کارکنان این مجموعه هستند.
اسفندیاری با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: بیش از ۲۷ پروژه عمرانی و تولیدی در سطح استان به نام شهدای عزیز نامگذاری و افتتاح شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به نقش راهبردی این مجموعه در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: جهاد کشاورزی یک نهاد مقدس و خدمترسان است که وظیفه تأمین معیشت مردم و امنیت غذایی جامعه را بر عهده دارد و کارکنان این مجموعه با روحیه جهادی در حال خدمترسانی به مردم هستند.
وی افزود: پس از شرایط جنگی اخیر نیز نیروهای جهاد کشاورزی در کنار مردم حضور داشته و در دو میدان اصلی تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار، شبانهروز در حال انجام وظیفه هستند.
اسفندیاری بیان کرد: در شرایط کنونی بازار استان در آرامش قرار دارد و با برنامهریزیهای انجام شده، هیچگونه نگرانی در حوزه تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
وی همچنین از افتتاح پروژههای متعدد بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون ۱۸۸ میلیارد تومان پروژه در سطح استان افتتاح شده که بیش از هفت هزار خانوار از مزایای این طرحها بهرهمند شدهاند.
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