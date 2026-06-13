به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله یوسف طباطبایینژاد شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله فیاض در حرم بانوی کرامت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مبانی حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه اظهار کرد: اصل حاکمیت دینی از موضوعاتی است که در اندیشه اسلامی جایگاه روشنی دارد و کسی که اسلام را دین کامل و خاتم میداند نمیتواند نسبت به ضرورت اداره جامعه بر اساس آموزههای دینی تردید داشته باشد.
وی گفت: جامعه اسلامی برای اداره امور خود نیازمند ساختار حکومتی، ابزارهای لازم برای مدیریت و همچنین مجموعهای از ارکان اجرایی و دفاعی است و این امور باید در چارچوب یک نظام مبتنی بر آموزههای اسلامی سامان یابد.
امام جمعه اصفهان افزود: امام خمینی (ره) با نگاه جامع به نیازهای حکومت اسلامی توانست تمامی این ظرفیتها را در قالب یک نظام منسجم گردآوری و سازماندهی کند و زمینه تحقق عملی حاکمیت دینی را فراهم آورد.
وی ادامه داد: در نگاه اسلامی، اداره جامعه نمیتواند از هدایت و نظارت عالمان آگاه به دین جدا باشد و اساساً سپردن زمام امور مسلمانان به فردی که نسبت به احکام و معارف اسلامی آگاهی نداشته باشد با منطق دینی سازگار نیست.
آیت الله طباطبایینژاد بیان کرد: اصل ولایت فقیه همواره مورد توجه و پذیرش بسیاری از اندیشمندان و عالمان دینی بوده و به ویژه در میان علمای افغانستانی از جمله آیت الله فیاض این موضوع با اعتقاد و باور ویژهای دنبال میشد.
وی گفت: آنان ولایت فقیه را به صورت کامل و فراگیر مورد قبول قرار میدادند و معتقد بودند جامعه اسلامی برای اداره امور خود نیازمند رهبری دینی و مبتنی بر آموزههای اسلام است.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: در طول تاریخ اسلام نیز اصل ولایت و رهبری دینی همواره مورد تأکید بوده است اما در برخی مقاطع به دلیل همراهی نکردن مردم یا ضعف شناخت عمومی، امکان تحقق کامل آن فراهم نشده است.
وی افزود: این مسئله تنها به دوران معاصر اختصاص ندارد بلکه در دوران امیرالمؤمنین (ع) و دیگر ائمه اطهار (ع) نیز شرایط اجتماعی و میزان همراهی مردم در تحقق اهداف و برنامههای آنان نقش تعیینکنندهای داشته است.
آیت الله طباطبایینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از شخصیت علمی آیتالله فیاض اظهار کرد: ایشان از استادان برجسته حوزه علمیه و از چهرههای ممتاز علمی جهان تشیع به شمار میرود و خدمات علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است.
وی گفت: در دورهای که در نجف اشرف مشغول تحصیل بودم از نزدیک با جایگاه علمی ایشان آشنا شدم و همواره ایشان را از مدرسان برجسته حوزه میدانستم.
امام جمعه اصفهان افزود: آیتالله فیاض از افتخارات جامعه علمی شیعه و همچنین مایه مباهات مردم افغانستان است و آثار علمی گستردهای از خود برجای گذاشته است.
وی ادامه داد: تألیف مجموعهای مفصل در علم اصول فقه که در چندین جلد منتشر شده نشاندهنده عمق علمی و تلاش مستمر ایشان در عرصه آموزش و پژوهش است.
طباطبایینژاد تصریح کرد: ایشان عمر خود را در مسیر تدریس، تحقیق و تربیت طلاب سپری کرده و انصافاً از شخصیتهای اثرگذار و ممتاز حوزههای علمیه معاصر به شمار میرود.
قم- امام جمعه اصفهان گفت: آیت الله فیاض از چهرههای ممتاز علمی جهان تشیع به شمار میرود و خدمات علمی ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است.
به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله یوسف طباطبایینژاد شامگاه جمعه در حاشیه برگزاری مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله فیاض در حرم بانوی کرامت در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مبانی حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه اظهار کرد: اصل حاکمیت دینی از موضوعاتی است که در اندیشه اسلامی جایگاه روشنی دارد و کسی که اسلام را دین کامل و خاتم میداند نمیتواند نسبت به ضرورت اداره جامعه بر اساس آموزههای دینی تردید داشته باشد.
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