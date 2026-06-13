به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امدادونجات، محمدحسین کبادی، با تشریح عملکرد ۷۲ ساعت گذشته این جمعیت از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه، از ارائه خدمات امدادی در ۳۶۲ حادثه در نقاط مختلف کشور خبر داد.

وی در تشریح این خبر با اشاره به نقش محوری مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امدادونجات در پایش، هماهنگی و مدیریت عملیات‌های امدادی اظهار کرد: در این بازه زمانی، نیروهای عملیاتی هلال‌احمر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های امدادی و پشتیبانی مرکز عملیات اضطراری، به حادثه‌دیدگان در سراسر کشور خدمات‌رسانی کردند.

کبادی افزود: در مجموع ۵۸۷ نفر در حوادث رخ‌داده مصدوم شدند که از این تعداد، ۱۸۰ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند و ۵۴ نفر نیز خدمات درمانی سرپایی دریافت کردند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر ادامه داد: امدادگران و نجاتگران هلال‌احمر در این مدت ۳۶ عملیات نجات فنی و رهاسازی را انجام دادند،همچنین ۱۳ نفر امدادرسانی شدند و ۱۳ نفر نیز از حادثه‌دیدگان به اماکن امن منتقل شدند.

وی با بیان اینکه عملیات‌های امدادی با مشارکت گسترده نیروهای عملیاتی انجام شده است، گفت: در مجموع یک‌هزار و ۳۷۱ نیروی عملیاتی در قالب ۴۳۱ تیم عملیاتی در حوادث ۷۲ ساعت گذشته مشارکت داشته و به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

کبادی تأکید کرد: مرکز عملیات اضطراری سازمان امدادونجات به‌صورت شبانه‌روزی وضعیت حوادث کشور را رصد کرده و با هماهنگی تیم‌های عملیاتی، روند امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را مدیریت و پشتیبانی می‌کند.