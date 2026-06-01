پلمب مرکز جراحی بینی غیرمجاز در ساری

آزاده ناظری در گفت وگو با خبرنگار مهر از پلمب یک مرکز غیرمجاز که در شهرستان ساری بدون دریافت هرگونه مجوز قانونی اقدام به ارائه خدمات جراحی بینی می‌کرد، خبر داد و گفت: پرونده متخلفان برای سیر مراحل قانونی به قوه قضاییه ارسال شده است.

وی اظهار کرد: این مرکز غیرمجاز جراحی بینی که بدون داشتن پروانه فعالیت و صلاحیت حرفه‌ای مشغول به کار بود، پس از دریافت گزارش‌های مردمی مورد رصد و بازرسی کارشناسان نظارت بر درمان این معاونت قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پس از فعالیت غیرقانونی این مرکز و احراز تخلف، نسبت به پلمب آن اقدام کردند، همچنین از متصدیان این مرکز به دلیل به خطر انداختن سلامت شهروندان، شکایت قضائی صورت گرفته و پرونده آن‌ها برای بررسی بیشتر به مراجع قضائی استان ارسال شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با هشدار درباره عواقب جبران‌ناپذیر درمان در مراکز فاقد مجوز، بر نقش کلیدی شهروندان در کشف این گونه تخلفات تأکید کرد.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی غیرمجاز یا تخلفات تعرفه‌ای و پزشکی، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ یا با واحد رسیدگی به شکایات این معاونت در میان بگذارند.