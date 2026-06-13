  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان

زاهدان - فرمانده انتظامی زاهدان از اجرای طرح ارتقاء امنیت در این شهرستان خبر داد و گفت: در قالب این طرح ۱۱۶ نفر سارق، ۸۷ نفر معتاد متجاهر و ۹ نفر اتباع بیگانه جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی زاهدان ادامه داد: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۶ نفر سارق، ۸۷ نفر معتاد متجاهر، ۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی تصریح کرد: در طول اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۴۵۹ گرم انواع مواد مخدر و ۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۶۷ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6858447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها