اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح شنبه به خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان طی یک هفته اخیر به اجرا در آمد.

فرمانده انتظامی زاهدان ادامه داد: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۱۶ نفر سارق، ۸۷ نفر معتاد متجاهر، ۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۶ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی تصریح کرد: در طول اجرای این طرح مقدار یک کیلو و ۴۵۹ گرم انواع مواد مخدر و ۲ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۶۷ دستگاه خودرو و ۳۱ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.