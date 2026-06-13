به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور فکری و فرهنگی این آستان، با نظارت تولیت آستان مقدس علوی، سید عیسی الخرسان، پروژه نگارش یک نسخه گنجینه‌ای و نفیس از کتاب نهج‌البلاغه را آغاز کرد؛ اقدامی که به‌عنوان نخستین پروژه از این نوع در جهان اسلام معرفی شده است.

کرار جاسب، رئیس بخش امور فکری و فرهنگی، در گفت‌وگو با مرکز خبری آستان اظهار داشت: این بخش اجرای پروژه نگارش نسخه‌ای ارزشمند از نهج‌البلاغه، اثر گران‌سنگ منقول از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را آغاز کرده است. این پروژه در چهارچوب مجموعه‌ای از آثار و انتشارات ویژه‌ای قرار دارد که اصالت هنری را با نیازها و ذائقۀ مخاطب معاصر درهم می‌آمیزد.

وی افزود: این نسخه جدید، پروژه‌ای ممتاز و کم‌سابقه است که تاکنون با چنین سطحی از نظم، دقت و اهتمام اجرا نشده است.

او همچنین یادآور شد که آستان مقدس علوی طی سال‌های گذشته خدمات متعددی به کتاب نهج‌البلاغه ارائه کرده که شامل تألیف، تحقیق و تدوین فهرست‌های تخصصی بوده است.

وی تأکید کرد که هدف از این پروژه، ارائه نسخه‌ای نفیس و فاخر است که ضمن هماهنگی با ذائقه معاصر، اصالت میراث اسلامی را نیز حفظ کند.

به گفته وی، این نخستین نسخه‌ای است که با نظارت مستقیم و اهتمام آستان مقدس علوی تهیه می‌شود.

خوش‌نویس آستان، حازم الحلو، اظهار داشت: در این پروژه از شیوه‌های اصیل و سنتی نگارش نسخه‌های گنجینه‌ای استفاده خواهد شد. کاغذ، مرکب، قلم و تزیینات همگی از مواد طبیعی و ویژه انتخاب می‌شوند تا با مکاتب خوش‌نویسی و سنت‌های اصیل مورد استفاده در کتابت قرآن کریم و آثار نفیس هماهنگ باشند.

نگارش سه جلد

حازم الحلو توضیح داد: اجرای این پروژه حدود یک سال به طول خواهد انجامید و گروهی از برجسته‌ترین خوش‌نویسان آستان مقدس علوی در آن مشارکت خواهند داشت. این اثر در سه جلد تنظیم می‌شود؛ همانند نسخه‌های اصیل و کهن که بر پایۀ مکاتب معتبر خوش‌نویسی تدوین می‌شدند.

وی افزود که هر صفحه شامل ۱۴ سطر خواهد بود که این تعداد به نیت و تبرک به نام‌های چهارده معصوم (علیهم‌السلام) انتخاب شده است.

شایان ذکر است که نهج‌البلاغه یکی از مهم‌ترین منابع فکری، ادبی و معرفتی در میراث اسلامی به شمار می‌رود و دربردارنده خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) است. ازاین‌رو، پروژۀ نگارش این نسخه نفیس که از سوی آستان مقدس علوی پشتیبانی می‌شود، از اهمیت فرهنگی و علمی ویژه‌ای برخوردار است.