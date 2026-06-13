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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۸

رونمایی از پروژه نگارش نسخه نفیس از نهج‌البلاغه توسط آستان مقدس علوی

رونمایی از پروژه نگارش نسخه نفیس از نهج‌البلاغه توسط آستان مقدس علوی

آستان مقدس علوی، از پروژه نگارش نسخه‌ای نفیس از نهج‌البلاغه به‌عنوان نخستین پروژه از این نوع در جهان اسلام رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور فکری و فرهنگی این آستان، با نظارت تولیت آستان مقدس علوی، سید عیسی الخرسان، پروژه نگارش یک نسخه گنجینه‌ای و نفیس از کتاب نهج‌البلاغه را آغاز کرد؛ اقدامی که به‌عنوان نخستین پروژه از این نوع در جهان اسلام معرفی شده است.

کرار جاسب، رئیس بخش امور فکری و فرهنگی، در گفت‌وگو با مرکز خبری آستان اظهار داشت: این بخش اجرای پروژه نگارش نسخه‌ای ارزشمند از نهج‌البلاغه، اثر گران‌سنگ منقول از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) را آغاز کرده است. این پروژه در چهارچوب مجموعه‌ای از آثار و انتشارات ویژه‌ای قرار دارد که اصالت هنری را با نیازها و ذائقۀ مخاطب معاصر درهم می‌آمیزد.

وی افزود: این نسخه جدید، پروژه‌ای ممتاز و کم‌سابقه است که تاکنون با چنین سطحی از نظم، دقت و اهتمام اجرا نشده است.

او همچنین یادآور شد که آستان مقدس علوی طی سال‌های گذشته خدمات متعددی به کتاب نهج‌البلاغه ارائه کرده که شامل تألیف، تحقیق و تدوین فهرست‌های تخصصی بوده است.

وی تأکید کرد که هدف از این پروژه، ارائه نسخه‌ای نفیس و فاخر است که ضمن هماهنگی با ذائقه معاصر، اصالت میراث اسلامی را نیز حفظ کند.
به گفته وی، این نخستین نسخه‌ای است که با نظارت مستقیم و اهتمام آستان مقدس علوی تهیه می‌شود.

خوش‌نویس آستان، حازم الحلو، اظهار داشت: در این پروژه از شیوه‌های اصیل و سنتی نگارش نسخه‌های گنجینه‌ای استفاده خواهد شد. کاغذ، مرکب، قلم و تزیینات همگی از مواد طبیعی و ویژه انتخاب می‌شوند تا با مکاتب خوش‌نویسی و سنت‌های اصیل مورد استفاده در کتابت قرآن کریم و آثار نفیس هماهنگ باشند.

نگارش سه جلد

حازم الحلو توضیح داد: اجرای این پروژه حدود یک سال به طول خواهد انجامید و گروهی از برجسته‌ترین خوش‌نویسان آستان مقدس علوی در آن مشارکت خواهند داشت. این اثر در سه جلد تنظیم می‌شود؛ همانند نسخه‌های اصیل و کهن که بر پایۀ مکاتب معتبر خوش‌نویسی تدوین می‌شدند.

وی افزود که هر صفحه شامل ۱۴ سطر خواهد بود که این تعداد به نیت و تبرک به نام‌های چهارده معصوم (علیهم‌السلام) انتخاب شده است.

شایان ذکر است که نهج‌البلاغه یکی از مهم‌ترین منابع فکری، ادبی و معرفتی در میراث اسلامی به شمار می‌رود و دربردارنده خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌های امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) است. ازاین‌رو، پروژۀ نگارش این نسخه نفیس که از سوی آستان مقدس علوی پشتیبانی می‌شود، از اهمیت فرهنگی و علمی ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6858453
سیده فاطمه سادات کیایی

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