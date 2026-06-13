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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

آملی لاریجانی: خون مطهر شهدا منجر به تقویت وحدت ملی شد

آملی لاریجانی: خون مطهر شهدا منجر به تقویت وحدت ملی شد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت شهدای اقتدار ایران در جنگ ۱۲ روزه، گفت: خون شهدا به استحکام وحدت ملی کمک کرده و موجب تقویت ایستادگی ملت ایران شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی، اظهار کرد: «اکنون که یک سال از شهادت سرداران بزرگ اسلام؛ شهیدان باقری، سلامی، حاجی‌زاده، رشید و دیگر شهدای جنگ تحمیلی دوم همچون شهید دکتر طهرانچی می‌گذرد، بیش از پیش آشکار شده است که دشمنان ایران، با همه خباثت و جنایت خود، به اغراض شوم خویش نرسیدند.

‏اگرچه اراده جبّاران آمریکایی و صهیونیستی بر تضعیف و فروپاشی نظام اسلامی و ایجاد تفرقه در میان ملت ایران قرار گرفته بود، اما خون مطهر این شهیدان به مشیت الهی مایه استحکام بیشتر وحدت ملی، تجدید روح مقاومت و ایستادگی ملت مؤمن ایران در برابر دشمنان شد.»

کد مطلب 6858519
زهرا علیدادی

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