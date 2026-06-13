حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگر به ریشهیابی این مسئله برگردیم، کانونهای پسماند یکی از جذابیتهای مشترک بین این گونههاست. این پرندگان تغییر رفتار پیدا میکنند، دنبال غذا میگردند و شروع اختلاط گونهها از همینجا آغاز میشود.
وی با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفات غیرعادی را در حیاتوحش پیرامون نواحی مدیریت پسماند داریم، گفت: آلودگی که ممکن است یک گوشتخوار یا پستاندار از پسماندهای غذایی استفاده کند و این پسماندها مسموم باشد، به تلفات غیرعادی منجر میشود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره حفاظت محیطزیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: در محلهای بزرگ تخلیه پسماند شهری، طیفی از پرندگان شکاری اعم از عقاب صحرایی تا عقاب طلایی، خانواده بازها، غرابها و انواع کلاغ تجمع کرده و عادت به پسماندخواری پیدا میکنند.
اکبری ادامه داد: پسماندخواری هم ایجاد تلفات کرده و هم آلودگیهای میکروبی و ویروسی را منتقل میکند؛ حیاتوحشی که به محل تخلیه پسماندها رفته و از آن استفاده کرده، سپس به دل طبیعت بازمیگردد و آلودگیهای مستقیم و غیرمستقیم را به اطراف سکونتگاههای انسانی منتقل میکند. نمونههایی هم داشتهایم که حیوانی پسماند خورده و داخل آن تکه پلاستیک بوده و باعث اختلال گوارش و تلف شدن گونه شده است.
وی با بیان اینکه مسئله تجمع گونههای مختلف پرندگان در سایت دفن پسماند شهری اصفهان، گردنه زینل، همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با وجود اینکه آنجا مرکز عالی فرآوری پسماندها است اما تعداد زیادی غُراب و سایر گونههای پرنده از جمله عقاب به این محل میآیند. یکی از تهدیدات جدی این است که اینها با تراکم زیاد پرواز میکنند و گاهی به تیرهای برق برخورد کرده و برقگرفتگی باعث افزایش تلفات در حیاتوحش میشود.
معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان تأکید کرد: تخلیه اولیه پسماندها در گردنه زینل ممکن است برای پرندگان جذابیت غذایی داشته باشد در حالی که آلودگی و تخریب محیطزیست، تغییر رفتار حیاتوحش، بیماریها و تلفات را به دنبال دارد.
اکبری درباره اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از هجوم پرندگان شکاری و غیرشکاری به سایت گردنه زینل و پسماندخواری آنها، گفت: تلاشها و اقدامات زیادی شده اما واقعیت این است که وقتی حجم زیادی پسماند تخلیه میشود، همان لحظه برای حیاتوحش بسیار جذاب است. یک پرنده راحت پرواز میکند و روی زبالهها مینشیند. الان تعداد زیادی از کلاغهای بزرگ جثه یا غراب، در تعداد چندین هزار یا حتی چند صد هزار تایی در طول روز در گردنه زینل تغذیه میکنند و غروب به فضای سبز و درختان محل اقامت شبانهشان بازمیگردند؛ همه این پرندگان عقاب نیستند، زاغی، غراب، انواع گنجشکسانان، پرندگان شکاری و گونههای دیگر نیز در این محل دیده میشوند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله فقط به پرندگان محدود نیست؛ پسماندها و پسابهای صنعتی و شهری به اکوسیستمهای آبی هم آسیب میرسانند و پرندگان آبزی و کنار آبزی را درگیر میکنند.
به گزارش مهر، غُراب بزرگترین و باهوشترین پرنده از خانواده کلاغان شناخته میشود. غراب به لحاظ جثه و منقار بزرگتر با کلاغهای معمولی تفاوت دارند، غرابها همهچیزخوارند و در سراسر نیمکره شمالی پراکندهاند و بهخاطر رفتارهای پیچیده مشهورند.
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