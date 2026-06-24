اصفهان به پویش ملی کاهش مصرف پلاستیک در محرم و صفر پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا ساکتی اظهار کرد: این پویش با رویکرد ترویج کاهش مصرف پلاستیک‌ها به‌ویژه نایلون‌ها و ظروف یکبارمصرف و همچنین معرفی جایگزین‌های سازگار با محیط زیست و دارای صرفه اقتصادی طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: در قالب این طرح، موکب‌های فرهنگی و آموزشی به مدت دو ماه از ۲۵ خرداد تا ۲۱ مرداد ۱۴۰۵ هم‌زمان با ایام محرم و صفر در ۱۶ نقطه از میدان‌های اصلی، مواکب و محل‌های تجمع شهروندان در مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان برپا خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اظهار کرد: در این موکب‌ها علاوه بر آموزش‌های مرتبط با مدیریت پسماند، راهکارهای عملی کاهش تولید زباله‌های پلاستیکی و استفاده از محصولات جایگزین برای شهروندان، هیئت‌های مذهبی و موکب‌داران ارائه می‌شود.

ساکتی با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در موفقیت این طرح اظهار کرد: همراهی شهروندان و فعالان فرهنگی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش مصرف پلاستیک و ارتقای مسئولیت‌پذیری زیست‌محیطی در برگزاری مراسم مذهبی داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد اجرای این پویش با مشارکت گسترده مردم، به الگویی پایدار برای کاهش مصرف پلاستیک و حفاظت از محیط زیست در مناسبت‌های مذهبی و اجتماعی در سطح شهر اصفهان تبدیل شود.