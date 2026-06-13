به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، رشد فروش آنلاین در سالهای اخیر، الگوی خرید و تحویل کالا را در بسیاری از شهرها و حتی مناطق کمبرخوردار تغییر داده است. این تحول، اگرچه دسترسی مصرفکنندگان به طیف متنوعی از کالاها را سادهتر کرده، اما همزمان حساسیت نسبت به کیفیت ارسال و سلامت مرسوله را نیز افزایش داده است. در چنین شرایطی، بستهبندی دیگر صرفاً یک لایه محافظ برای جابهجایی کالا محسوب نمیشود، بلکه بخشی از زنجیره کیفیت در فروش اینترنتی است و میتواند بر رضایت مشتری، کاهش هزینههای جانبی و حفظ اعتبار فروشگاه اثرگذار باشد.
فعالان بازار معتقدند بخشی از نارضایتی مشتریان در خریدهای غیرحضوری، به خود کالا مربوط نیست، بلکه به شرایط تحویل آن بازمیگردد. کالایی که با جعبه آسیبدیده، ظاهر نامناسب یا بستهبندی نامطمئن به دست خریدار میرسد، حتی اگر از نظر فنی سالم باشد، میتواند احساس بینظمی و کاهش کیفیت خدمات را به مشتری منتقل کند. این مسئله برای کسبوکارهایی که بر تداوم خرید، وفاداری مخاطب و تصویر حرفهای برند خود تکیه دارند، اهمیتی دوچندان پیدا میکند.
مرسولات در مسیر رسیدن به مقصد، معمولاً از چند مرحله جابهجایی، انبارش، تفکیک، بارگیری و حمل عبور میکنند. در هر یک از این مراحل، بسته ممکن است در معرض فشار، ضربه، رطوبت، سایش یا رویهمچینی قرار بگیرد. به همین دلیل، انتخاب بسته باید متناسب با ماهیت کالا، وزن، ابعاد، میزان شکنندگی و نوع ارسال انجام شود. تجربه فروشگاههای اینترنتی نشان میدهد استفاده از کارتن پستی متناسب با ویژگیهای کالا، میتواند احتمال آسیب در فرآیند توزیع را کاهش دهد و از بخشی از هزینههای ناشی از ارسال مجدد یا مرجوعی جلوگیری کند.
کارشناسان حوزه توزیع میگویند یکی از خطاهای رایج در بستهبندی، انتخاب جعبهای است که نه با ابعاد کالا هماهنگ است و نه مقاومت کافی برای حمل را دارد. در برخی موارد، برای کالاهای کوچک از جعبههایی استفاده میشود که فضای خالی زیادی در آنها وجود دارد و همین موضوع احتمال جابهجایی محصول درون بسته را بالا میبرد. در موارد دیگر نیز بسته بهاندازهای ضعیف است که در برابر فشارهای متعارف حملونقل تاب نمیآورد. این جزئیات در نگاه اول کماهمیت به نظر میرسند، اما در حجم بالای سفارش، میتوانند به افزایش خسارت، نارضایتی مشتری و تحمیل هزینههای پنهان منجر شوند.
در کنار انتخاب جعبه مناسب، دسترسی به تجهیزات و اقلام مکمل نیز نقش تعیینکنندهای در کیفیت نهایی بستهبندی دارد. نوع چسب، لفاف محافظ، ضربهگیر داخلی، نحوه فیکسکردن کالا و تناسب اجزای بسته با یکدیگر، همگی در پایداری مرسوله اثر دارند. از همین رو، بسیاری از کسبوکارها تلاش میکنند نیازهای خود را از مسیرهای مشخص و منظم در حوزه ملزومات بستهبندی تأمین کنند تا در دورههای پرترافیک فروش با کمبود، نوسان کیفیت یا اختلال در فرآیند آمادهسازی سفارش روبهرو نشوند.
موضوع بستهبندی فقط به پیشگیری از آسیب فیزیکی محدود نمیشود. ظاهر و انسجام مرسوله نیز بخشی از تجربه خرید را شکل میدهد. دریافت کالایی در بستهای سالم، تمیز و متناسب، این پیام را به خریدار منتقل میکند که فروشگاه برای کیفیت خدمات خود اهمیت قائل است. در مقابل، مرسولهای که با بستهبندی شلخته، آسیبدیده یا نامتناسب تحویل میشود، میتواند بر برداشت ذهنی مشتری از کل فرآیند خرید اثر منفی بگذارد. در بازاری که تجربه مشتری به یکی از عوامل تعیینکننده در رقابت تبدیل شده، همین جزئیات میتوانند در تصمیم برای خرید مجدد نقش داشته باشند.
از سوی دیگر، همه سفارشها به جعبههای حجیم نیاز ندارند. بخشی از مرسولات شامل اقلام سبک، کمحجم، اسناد یا کالاهایی است که با بستههای سادهتر نیز بهصورت ایمن قابل ارسال هستند. در چنین شرایطی، استفاده از پاکت پستی میتواند ضمن کاهش حجم و وزن مرسوله، سرعت آمادهسازی سفارش را افزایش دهد و قیمت بسته بندی و هزینه نهایی ارسال را نیز کنترل کند. این مزیت برای کسبوکارهایی که تعداد بالایی سفارش روزانه پردازش میکنند، از منظر بهرهوری عملیاتی و مدیریت زمان اهمیت ویژهای دارد.
بررسی روندهای بازار نشان میدهد نگاه فروشگاهها به بستهبندی در حال تغییر است. اگر در گذشته این بخش بیشتر بهعنوان یک هزینه جانبی دیده میشد، امروز بهتدریج بهعنوان بخشی از مدیریت کیفیت و کنترل هزینههای پنهان شناخته میشود. هزینه مرجوعی، ارسال مجدد، پاسخگویی به شکایات و از دست دادن اعتماد مشتری، در بسیاری از موارد بسیار بیشتر از هزینهای است که برای انتخاب بسته مناسب و تامین اقلام استاندارد صرف میشود. به همین دلیل، برخی کسبوکارها تلاش کردهاند بستهبندی را از یک مرحله اجرایی ساده، به بخشی از برنامهریزی عملیاتی و تجربه مشتری تبدیل کنند.
در زمانهای اوج تقاضا، مانند مناسبتهای فروش یا دورههای افزایش سفارش، اهمیت این موضوع بیشتر هم میشود. هرگونه ضعف در تامین بهموقع اقلام بستهبندی یا انتخاب گزینههای نامتناسب، میتواند فرآیند ارسال را کند کرده و احتمال بروز خطا را بالا ببرد. به همین دلیل، مدیریت حرفهای فروشگاههای اینترنتی تنها به تامین کالا محدود نمیشود و برنامهریزی برای انتخاب بسته مناسب، ذخیره اقلام ضروری و یکپارچگی در فرآیند بستهبندی را نیز در بر میگیرد.
در مجموع، به نظر میرسد بستهبندی استاندارد دیگر یک موضوع حاشیهای در تجارت الکترونیک نیست. این بخش اکنون به یکی از عوامل موثر در سلامت مرسوله، کاهش خسارت، کنترل هزینههای جانبی، بهبود تجربه مشتری و حفظ اعتبار فروشگاه تبدیل شده است. در شرایطی که رقابت در فروش آنلاین هر روز فشردهتر میشود، توجه به جزئیات بستهبندی میتواند بهاندازه کیفیت خود کالا در موفقیت یک کسبوکار اثرگذار باشد.
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